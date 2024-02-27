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Забарный готовится к смене клуба — его хотят пригласить две команды

27 февраля 2024 09:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Забарный готовится к смене клуба — его хотят пригласить две команды
Илья Забарный после матча с "Манчестер Сити". Фото: instagram.com/illiazabarnyi/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник сборной Украины и английского "Борнмута" Илья Забарный летом может перейти в другой клуб. Молодой футболист хорошо зарекомендовал себя в английской Премьер-лиге (АПЛ). 

За прогрессом Забарного следят сразу несколько команд, сообщает Daily Mail

Илья Забарный является одним из основных футболистов "Борнмута". Он играет без замен практически во всех поединках английской Премьер-лиги. Эксперты отмечают скорость, грамотный выбор позиции и атлетизм молодого футболиста. 

Илья Забарный
Илья Забарный противостоит Эрлингу Холанну. Фото: REUTERS/Peter Nicholls

Куда может перейти Забарный 

"Борнмут" сыграл в этом сезоне 25 матчей и набрал 28 очков. Это позволило команде Андони Ираолы расположиться в середине турнирной таблицы. Другие клубы уже интересуются игроками "Борнмута", некоторые футболисты летом получат предложение о смене команд. 

Чаще всего представители АПЛ интересуются такими игроками "Борнмута", как Доминик Соланке, Райан Кристи и Илья Забарный. "Вишни" готовы продать этих игроков, если получат по ним выгодные предложения. 

Илья Забарный
Илья Забарный против Фила Фодена. Фото: REUTERS/Peter Nicholls

Украинский защитник "Борнмута" может продолжить карьеру в "Брайтоне". Существует интерес и со стороны "Ливерпуля", а также римского "Лацио" и мадридского "Атлетико", который готов предложить за Илью Забарного 25 млн евро. Трансфер может состояться уже летом 2024 года. 

В сезоне 2023/2024 Илья Забарный сыграл за "Борнмут" 27 матчей во всех турнирах и получил четыре желтые карточки. 

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