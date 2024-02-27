Забарный готовится к смене клуба — его хотят пригласить две команды

Илья Забарный после матча с "Манчестер Сити". Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Защитник сборной Украины и английского "Борнмута" Илья Забарный летом может перейти в другой клуб. Молодой футболист хорошо зарекомендовал себя в английской Премьер-лиге (АПЛ).

За прогрессом Забарного следят сразу несколько команд, сообщает Daily Mail.

Илья Забарный является одним из основных футболистов "Борнмута". Он играет без замен практически во всех поединках английской Премьер-лиги. Эксперты отмечают скорость, грамотный выбор позиции и атлетизм молодого футболиста.

Илья Забарный противостоит Эрлингу Холанну. Фото: REUTERS/Peter Nicholls

Куда может перейти Забарный

"Борнмут" сыграл в этом сезоне 25 матчей и набрал 28 очков. Это позволило команде Андони Ираолы расположиться в середине турнирной таблицы. Другие клубы уже интересуются игроками "Борнмута", некоторые футболисты летом получат предложение о смене команд.

Чаще всего представители АПЛ интересуются такими игроками "Борнмута", как Доминик Соланке, Райан Кристи и Илья Забарный. "Вишни" готовы продать этих игроков, если получат по ним выгодные предложения.

Илья Забарный против Фила Фодена. Фото: REUTERS/Peter Nicholls

Украинский защитник "Борнмута" может продолжить карьеру в "Брайтоне". Существует интерес и со стороны "Ливерпуля", а также римского "Лацио" и мадридского "Атлетико", который готов предложить за Илью Забарного 25 млн евро. Трансфер может состояться уже летом 2024 года.

В сезоне 2023/2024 Илья Забарный сыграл за "Борнмут" 27 матчей во всех турнирах и получил четыре желтые карточки.

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