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Почеттіно розлютив власника Челсі й може бути звільнений

26 лютого 2024 15:09
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Почеттіно розлютив власника Челсі й може бути звільнений
Маурісіо Почеттіно під час фіналу Кубка англійської ліги. Фото: REUTERS/Carl Recine
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Шанси головного тренера "Челсі" Маурісіо Почеттіно зберегти роботу в лондонському клубі продовжують знижуватися. Наставник посварився із власником "синіх" Тоддом Боелі.

Ситуація погіршилася після поразки "Челсі" у фіналі Кубка англійської ліги, повідомляє The Sun.

Вболівальники вважають, що майбутнє Маурісіо Почеттіно у "Челсі" опинилося під питанням після поразки команди від "Ліверпуля" у фіналі Кубка англійської ліги. Під час нагородження команд Почеттіно пройшов повз Боелі, тренер і керівник навіть не подивилися один на одного.

Маурісіо Почеттіно
Маурісіо Почеттіно керує грою "Челсі". Фото: REUTERS/Carl Recine

Новий конфлікт у "Челсі"

Пізній гол Вірджіла ван Дейка у другій половині додаткового часу забезпечив перемогу підопічні Юргена Клоппа з рахунком 1:0. Тим часом "Челсі" зазнав шостої поразки поспіль у фіналі домашнього кубка. Це стало антирекордом англійського футболу.

Власник "Челсі" Тодд Боелі прилетів на матч із США, але команда не змогла порадувати бізнесмена. Він показово не реагував на Маурісіо Почеттіно після фінального свистка. Це викликало серйозне хвилювання серед уболівальників "Челсі".

Британська преса вже кілька місяців пише про те, що наприкінці сезону Маурісіо Почеттіно буде звільнено. Перед тренером поставили ультиматум: пробитися до єврокубків. Однак після 25 матчів "сині" розташувалися на 11-му місці в турнірній таблиці АПЛ.

Свій наступний матч "Челсі" зіграє вдома проти "Лідса" вже у середу, 28 лютого. Поєдинок відбудеться у рамках п'ятого раунду Кубка Англії.

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спорт
футбол
Челсі
Маурісіо Почеттіно
тренер

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