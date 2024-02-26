Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Почеттино разозлил владельца Челси и может быть уволен arrow

Почеттино разозлил владельца Челси и может быть уволен

26 февраля 2024 15:09
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Почеттино разозлил владельца Челси и может быть уволен
Маурисио Почеттино во время финала Кубка английской лиги. Фото: REUTERS/Carl Recine
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Шансы главного тренера "Челси" Маурисио Почеттино сохранить работу в лондонском клубе продолжают снижаться. Наставник поссорился с владельцем "синих" Тоддом Боэли.

Ситуация ухудшилась после поражения "Челси" в финале Кубка английской лиги, сообщает The Sun

Болельщики считают, что будущее Маурисио Почеттино в "Челси" оказалось под вопросом после поражения команды от "Ливерпуля" в финале Кубка английской лиги. Во время награждения команд Почеттино прошел мимо Боэли, тренер и руководитель даже не посмотрели в сторону друг друга. 

Маурисио Почеттино
Маурисио Почеттино руководит игрой "Челси". Фото: REUTERS/Carl Recine

Новый конфликт в "Челси" 

Поздний гол Вирджила ван Дейка во второй половине дополнительного времени обеспечил победу подопечным Юргена Клоппа со счетом 1:0. Тем временем "Челси" потерпел шестое поражение подряд в финале домашнего кубка. Это стало антирекордом английского футбола. 

Владелец "Челси" Тодд Боэли прилетел на матч из США, но команда не смогла порадовать бизнесмена. Он показательно не реагировал на Маурисио Почеттино после финального свистка. Это вызвало серьезное волнение среди болельщиков "Челси". 

Британская пресса уже несколько месяцев пишет про то, что в конце сезона Маурисио Почеттино будет уволен. Перед тренером поставили ультиматум: пробиться в еврокубки. Однако после 25 матчей "синие" расположились на 11 месте в турнирной таблице АПЛ. 

Свой следующий матч "Челси" сыграет дома против "Лидса" уже в среду, 28 февраля. Поединок состоится в рамках пятого раунда Кубка Англии. 

Напомним, Трубин перейдет из "Бенфики" в один из самых известных клубов мира.

Мудрик прошел коридор позора — видео момента, о котором украинец хочет забыть.

Ванат рассказал об обмене шутками с Гармашем после матча "Металлиста 1925" с "Динамо".

Сабо спрогнозировал, кто станет чемпионом Украины по футболу в этом сезоне.

Нагельсманн готовится сменить Тухеля в "Баварии".

спорт
футбол
Челси
Маурисио Почеттино
тренер

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

14 февраля 2024

20:00 Юрист рассказал об ответственности за игнорирование повестки ТЦК из другой области

15 февраля 2024

17:03 У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma

12 февраля 2024

16:28 Народный синоптик Диденко рассказала, где завтра ждать тепла до +17

Актуальное по теме