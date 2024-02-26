Почеттино разозлил владельца Челси и может быть уволен

Маурисио Почеттино во время финала Кубка английской лиги. Фото: REUTERS/Carl Recine

Шансы главного тренера "Челси" Маурисио Почеттино сохранить работу в лондонском клубе продолжают снижаться. Наставник поссорился с владельцем "синих" Тоддом Боэли.

Ситуация ухудшилась после поражения "Челси" в финале Кубка английской лиги, сообщает The Sun.

Болельщики считают, что будущее Маурисио Почеттино в "Челси" оказалось под вопросом после поражения команды от "Ливерпуля" в финале Кубка английской лиги. Во время награждения команд Почеттино прошел мимо Боэли, тренер и руководитель даже не посмотрели в сторону друг друга.

Маурисио Почеттино руководит игрой "Челси". Фото: REUTERS/Carl Recine

Новый конфликт в "Челси"

Поздний гол Вирджила ван Дейка во второй половине дополнительного времени обеспечил победу подопечным Юргена Клоппа со счетом 1:0. Тем временем "Челси" потерпел шестое поражение подряд в финале домашнего кубка. Это стало антирекордом английского футбола.

Владелец "Челси" Тодд Боэли прилетел на матч из США, но команда не смогла порадовать бизнесмена. Он показательно не реагировал на Маурисио Почеттино после финального свистка. Это вызвало серьезное волнение среди болельщиков "Челси".

Британская пресса уже несколько месяцев пишет про то, что в конце сезона Маурисио Почеттино будет уволен. Перед тренером поставили ультиматум: пробиться в еврокубки. Однако после 25 матчей "синие" расположились на 11 месте в турнирной таблице АПЛ.

Свой следующий матч "Челси" сыграет дома против "Лидса" уже в среду, 28 февраля. Поединок состоится в рамках пятого раунда Кубка Англии.

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