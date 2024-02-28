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Мілевський різко розкритикував Алієва і помстився колишньому другу

28 лютого 2024 15:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мілевський різко розкритикував Алієва і помстився колишньому другу
Артем Мілевський під час інтерв'ю. Фото: скриншот White Blue Team
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній форвард збірної України Артем Мілевський прокоментував чутки про сварку зі своїм другом Олександром Алієвим. Приводом для конфлікту став стан здоров'я одного з ексфутболістів.

Мілевський засуджує Алієва за надмірну відвертість, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Dynamo.kiev.ua.

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Декілька місяців тому Артем Мілевський побував у реабілітаційному центрі. Колишній форвард "Динамо" зіштовхнувся із проблемами зі здоров'ям, які не зміг подолати без сторонньої допомоги.

Олександр Алієв
Олександр Алієв у Херсоні. Фото: instagram.com/aliev_sasha8/

Сварка Мілевського з Алієвим

Колишній півзахисник "Динамо" та український військовослужбовець Олександр Алієв одним із перших розповів про те, що Артем Мілевський потрапив до реабілітаційного центру. Прозвучала теза про те, що ексфутболіст перебував у комі.

Алієв та Мілевський
Алієв та Мілевський на футбольному матчі. Фото: скриншот YouTube

Мілевському не сподобалася ця відвертість друга. Він назвав слова Алієва "дурним вчинком" та заявив, що не збирався про це розповідати. Артем планував зберегти історію з реабілітацією в таємниці від преси та вболівальників. За словами Мілевського, про неї знало лише кілька людей із близького кола знайомих.

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спорт
футбол
Артем Мілевський
Динамо
Олександр Аліев

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