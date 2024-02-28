Мілевський різко розкритикував Алієва і помстився колишньому другу
Колишній форвард збірної України Артем Мілевський прокоментував чутки про сварку зі своїм другом Олександром Алієвим. Приводом для конфлікту став стан здоров'я одного з ексфутболістів.
Мілевський засуджує Алієва за надмірну відвертість, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Dynamo.kiev.ua.
Декілька місяців тому Артем Мілевський побував у реабілітаційному центрі. Колишній форвард "Динамо" зіштовхнувся із проблемами зі здоров'ям, які не зміг подолати без сторонньої допомоги.
Сварка Мілевського з Алієвим
Колишній півзахисник "Динамо" та український військовослужбовець Олександр Алієв одним із перших розповів про те, що Артем Мілевський потрапив до реабілітаційного центру. Прозвучала теза про те, що ексфутболіст перебував у комі.
Мілевському не сподобалася ця відвертість друга. Він назвав слова Алієва "дурним вчинком" та заявив, що не збирався про це розповідати. Артем планував зберегти історію з реабілітацією в таємниці від преси та вболівальників. За словами Мілевського, про неї знало лише кілька людей із близького кола знайомих.
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