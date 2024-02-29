Динамо нашло игрока на позицию защитника и готовит трансфер

Тренер Александр Шовковский готовит команду к матчу. Фото: пресс-служба "Динамо"

Накануне летнего трансферного окна руководство киевского "Динамо" продолжает искать игрока на позицию центрального защитника. Один из кандидатов на трансфер в столичный клуб выступает в чемпионате Аргентины.

"Динамо" готово к переговорам с агентами известного игрока, сообщает Marca.

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Валентин Гомес перед игрой. Фото: instagram.com/valentinngomez31/

Кто может перейти в "Динамо"

Согласно версии испанских журналистов, киевский клуб хочет предложить контракт молодому универсальному аргентинцу Валентину Гомесу. Летом у 20-летнего футболиста закончится контракт с клубом "Велес Сарсфилд", игрок станет свободным агентом. Это означает, что он может перейти в "Динамо" бесплатно.

Валентин Гомес с Лионелем Месси. Фото: instagram.com/valentinngomez31/

Однако у киевского клуба мало шансов убедить перспективного футболиста переехать в Украину. Им интересуются многие европейские гранды. Среди них оказались дортмундская "Боруссия" и мадридский "Атлетико". Ориентировочная трансферная стоимость молодого игрока составляет восемь миллионов евро.

Даже если переговоры с представителями Валентина Гомеса завершаться неудачно, "Динамо" продолжит поиск центрального защитника. Это может быть либо украинский футболист, либо свободный агент из зарубежного чемпионата.

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