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Динамо нашло игрока на позицию защитника и готовит трансфер

29 февраля 2024 09:04
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Динамо нашло игрока на позицию защитника и готовит трансфер
Тренер Александр Шовковский готовит команду к матчу. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Накануне летнего трансферного окна руководство киевского "Динамо" продолжает искать игрока на позицию центрального защитника. Один из кандидатов на трансфер в столичный клуб выступает в чемпионате Аргентины. 

"Динамо" готово к переговорам с агентами известного игрока, сообщает Marca

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Киевская команда под руководством Александра Шовковского продолжает побеждать в официальных матчах. Однако при этом "Динамо" пропускает много голов. Столичный клуб продолжает поиск еще одного центрального защитника. 

Валентин Гомес
Валентин Гомес перед игрой. Фото: instagram.com/valentinngomez31/

Кто может перейти в "Динамо" 

Согласно версии испанских журналистов, киевский клуб хочет предложить контракт молодому универсальному аргентинцу Валентину Гомесу. Летом у 20-летнего футболиста закончится контракт с клубом "Велес Сарсфилд", игрок станет свободным агентом. Это означает, что он может перейти в "Динамо" бесплатно. 

Валентин Гомес
Валентин Гомес с Лионелем Месси. Фото: instagram.com/valentinngomez31/

Однако у киевского клуба мало шансов убедить перспективного футболиста переехать в Украину. Им интересуются многие европейские гранды. Среди них оказались дортмундская "Боруссия" и мадридский "Атлетико". Ориентировочная трансферная стоимость молодого игрока составляет восемь миллионов евро. 

Даже если переговоры с представителями Валентина Гомеса завершаться неудачно, "Динамо" продолжит поиск центрального защитника. Это может быть либо украинский футболист, либо свободный агент из зарубежного чемпионата. 

Напомним, голкипер Андрей Лунин уйдет из "Реала" — голкипер получит выгодное предложение от другого клуба. 

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