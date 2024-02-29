Динамо знайшло гравця на позицію захисника та готує трансфер
Напередодні літнього трансферного вікна керівництво київського "Динамо" продовжує шукати гравця на позицію центрального захисника. Один із кандидатів на трансфер у столичний клуб виступає у чемпіонаті Аргентини.
"Динамо" готове до переговорів з агентами відомого гравця, повідомляє Marca.
Київська команда під проводом Олександра Шовковського продовжує перемагати в офіційних матчах. Однак при цьому "Динамо" пропускає багато голів. Столичний клуб продовжує пошуки ще одного центрального захисника.
Хто може перейти до "Динамо"
Згідно з версією іспанських журналістів, київський клуб хоче запропонувати контракт молодому універсальному аргентинцю Валентину Гомесу. Влітку у 20-річного футболіста закінчиться контракт із клубом "Велес Сарсфілд", гравець стане вільним агентом. Це означає, що він може перейти до "Динамо" безкоштовно.
Проте київський клуб має мало шансів переконати перспективного футболіста переїхати в Україну. Їм цікавляться багато європейських грандів. Серед них виявилися дортмундська "Боруссія" та мадридський "Атлетіко". Орієнтовна трансферна вартість молодого гравця складає вісім мільйонів євро.
Навіть якщо переговори з представниками Валентина Гомеса завершуватимуться невдало, "Динамо" продовжить пошук центрального захисника. Це може бути або український футболіст, або вільний агент із закордонного чемпіонату.
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