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Динамо знайшло гравця на позицію захисника та готує трансфер

29 лютого 2024 09:04
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Динамо знайшло гравця на позицію захисника та готує трансфер
Тренер Олександр Шовковський готує команду до матчу. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Напередодні літнього трансферного вікна керівництво київського "Динамо" продовжує шукати гравця на позицію центрального захисника. Один із кандидатів на трансфер у столичний клуб виступає у чемпіонаті Аргентини.

"Динамо" готове до переговорів з агентами відомого гравця, повідомляє Marca.

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Київська команда під проводом Олександра Шовковського продовжує перемагати в офіційних матчах. Однак при цьому "Динамо" пропускає багато голів. Столичний клуб продовжує пошуки ще одного центрального захисника.

Валентин Гомес
Валентин Гомес перед грою. Фото: instagram.com/valentinngomez31/

Хто може перейти до "Динамо"

Згідно з версією іспанських журналістів, київський клуб хоче запропонувати контракт молодому універсальному аргентинцю Валентину Гомесу. Влітку у 20-річного футболіста закінчиться контракт із клубом "Велес Сарсфілд", гравець стане вільним агентом. Це означає, що він може перейти до "Динамо" безкоштовно.

Валентин Гомес
Валентин Гомес із Ліонелем Мессі. Фото: instagram.com/valentinngomez31/

Проте київський клуб має мало шансів переконати перспективного футболіста переїхати в Україну. Їм цікавляться багато європейських грандів. Серед них виявилися дортмундська "Боруссія" та мадридський "Атлетіко". Орієнтовна трансферна вартість молодого гравця складає вісім мільйонів євро.

Навіть якщо переговори з представниками Валентина Гомеса завершуватимуться невдало, "Динамо" продовжить пошук центрального захисника. Це може бути або український футболіст, або вільний агент із закордонного чемпіонату.

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