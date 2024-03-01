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Жирона продасть Циганкова — куди перейде українець

1 березня 2024 08:21
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Жирона продасть Циганкова — куди перейде українець
Віктор Циганков забив черговий гол у Іспанії. Фото: instagram.com/gironafc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник іспанської "Жирони" та збірної України Віктор Циганков під час літнього міжсезоння перейде у відомий клуб. Він матиме реальний шанс виграти трофей.

"Жирона" готова продати Циганкова, щоб поповнити клубну скарбницю, повідомляє Tutto Mercato.

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Український півзахисник "Жирони" Віктор Циганков залишається одним із лідерів своєї команди. Каталонці готові до відходу хавбека, якщо це принесе клубу фінансову вигоду. Влітку "Жирона" може отримати пропозицію щодо трансферу одразу декількох гравців, серед яких є і Циганков.

Циганков та Довбик
Циганков та Довбик святкують перемогу. Фото: instagram.com/gironafc/

Де продовжить кар'єру українець

У послугах Віктора Циганкова зацікавлений міланський "Інтер", який веде боротьбу за чемпіонський титул у Серії А. Тренерський штаб "нерадзуррі" на чолі із Сімоне Індзагі хоче додати креативності середньої лінії команди. Віктор Циганков опинився у списку футболістів, якими цікавиться фіналіст Ліги чемпіонів-2023.

Циганков та Довбик
Циганков і Довбик дякують уболівальникам. Фото: instagram.com/gironafc/

"Інтер" запропонує за Циганкова 27 млн євро. Якщо "Жирона" погодиться на такі умови, частина коштів дістанеться київському "Динамо". Саме про таку умову домовилися український та іспанський клуби.

У сезоні 2023/2024 Віктор Циганков зіграв за "Жирону" 21 матч. Він забив шість голів і зробив три результативні передачі.

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