У збірній України розповіли, хто буде основним голкіпером

Андрій Лунін на тренуванні "Реалу". Фото: instagram.com/realmadrid/

Збірна України продовжує готуватись до кваліфікаційних матчів відбору на Євро-2024. У складі національної команди одразу чотири воротарі.

Рустам Худжамов розповів про їхні шанси стати основним голкіпером "синьо-жовтих", повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал "Взбірна".

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Рустам Худжамов є помічником Сергія Реброва у збірній України. Вихованець "Динамо" працює із голкіперами національної команди. Він розповів, хто з воротарів претендує на вихід в основному складі "синьо-жовтих".

Анатолій Трубін рятує ворота "Бенфіки". Фото: REUTERS/Pedro Nunes

Складний вибір Реброва

До складу збірної України включений Андрій Лунін ("Реал" Мадрид), Анатолій Трубін ("Бенфіка"), Дмитро Різник ("Шахтар") та Георгій Бущан ("Динамо"). Усі вони перебувають у добрій формі, регулярно отримують ігрову практику та мріють про стартовий склад національної команди.

Георгій Бущан готується до матчу Фото: пресслужба "Динамо"

Рустам Худжамов підтвердив, що кожен з українських воротарів зберігає шанси стати "першим номером" команди. У збірній не хочуть повідомляти, чиї шанси на вихід в основі вищі, ніж у конкурентів. Худжамов зазначив, що такий підхід створює здоровий настрій у команді.

"Конкуренція додає впевненості кожному гравцеві. Якщо вибрати основного воротаря, це його розслабить та засмутить інших претендентів. Отже, у нас немає "першого номера". Усі мають бути готові вийти на поле, коли скаже тренер", — пояснив Рустам Худжамов.

Вже у четвер, 21 березня, збірна України зіграє з Боснією та Герцеговиною.

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