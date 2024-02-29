Голанн провів переговори з Барселоною — наскільки реальний трансфер

Ерлінг Голанн святкує гол. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Форвард збірної Норвегії та англійського "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанн є одним із кандидатів на перехід до "Барселони". Каталонці хочуть поборотися за одного з найрезультативніших гравців світу.

Інтерес "Барселони" до Голанна підтвердив відомий футбольний інсайдер Жерар Ромеро.

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Каталонська "Барселона" готує трансферну сенсацію. Чемпіони Іспанії збираються запропонувати контракт зірці "Манчестер Сіті" та всього сучасного футболу Ерлінгу Голанну. Його представники вже зустрілися зі спортивним директором "синьо-гранатових" Деку.

Трансфер Голанна до "Барселони"

Ця новина викликала подив про багатьох уболівальників каталонського клубу, які знають про серйозні фінансові проблеми "Барселони". Трансферна вартість Ерлінга Голанна складає 200 млн євро, а "Барселона" не може дозволити собі заплатити за будь-якого гравця хоча б 50 млн євро.

Ерлінг Голанд у матчі проти "Лутон Таун". Фото: REUTERS/David Klein

Попри цю обставину, керівництво "Барселони" сповнене оптимізму, а сам Жерар Ромеро написав: "трансфер Голанна буде складно здійснити, але це можливо".

"Барселоні" доведеться продати кілька футболістів лише для того, щоб отримати можливість задовольнити запити Голанна із зарплати. "Манчестер Сіті" не хоче відпускати футболіста, тож каталонцям необхідно шукати кошти ще й на оплату трансферу форварда. Проте сам норвежець вже неодноразово говорив про те, що не має наміру провести всю кар'єру в англійській Прем'єр-лізі.

У сезоні 2023/2024 Ерлінг Голанн зіграв 29 матчів за "Манчестер Сіті" у всіх турнірах. Він забив 22 голи та зробив шість результативних передач.

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