Холанн провел переговоры с Барселоной — насколько реален трансфер

Эрлинг Холанн празднует гол. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Форвард сборной Норвегии и английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанн является одним из кандидатов на переход в "Барселону". Каталонцы хотят побороться за одного из самых результативных игроков мира.

Интерес "Барселоны" к Холанну подтвердил известный футбольный инсайдер Жерар Ромеро.

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Трансфер Холанна в "Барселону"

Эта новость вызвала недоумение о многих болельщиков каталонского клуба, которые знают о серьезных финансовых проблемах "Барселоны". Трансферная стоимость Эрлинга Холанна составляет 200 млн евро, а "Барселона" не может позволить себе заплатить за любого игрока хотя бы 50 млн.

Эрлинг Холанд в матче против "Лутон Таун". Фото: REUTERS/David Klein

Несмотря на это обстоятельство руководство "Барселоны" преисполнено оптимизма, а сам Жерар Ромеро написал: "трансфер Холанна будет сложно осуществить, но это возможно".

"Барселоне" придется продать несколько футболистов только для того, чтобы получить возможность удовлетворить запросы Холанна по зарплате. "Манчестер Сити" не хочет отпускать футболиста, так что каталонцам необходимо искать средства еще и на оплату трансфера форварда. Однако сам норвежец уже неоднократно говорил о том, что не собирается провести всю карьеру в английской Премьер-лиге.

В сезоне 2023/2024 Эрлинг Холанн сыграл 29 матчей за "Манчестер Сити" во всех турнирах. Он забил 22 гола и сделал шесть результативных передач.

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