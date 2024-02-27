Барселона выбрала замену Хави — Манчестер Юнайтед тоже хочет этого тренера
Руководство каталонской "Барселоны" продолжает поиски нового главного тренера. "Сине-гранатовые" хотят договориться с наставником до конца весны, чтобы он успел провести полноценную подготовку к новому сезону.
Президент "Барсы" Жоан Лапорта и спортивный директор Деку выбрали основного претендента на должность наставника команды, сообщает Mundo Deportivo.
Роберто Де Дзерби стал одним из главных кандидатов на замену Хави Эрнандеса на посту тренера "Барселоны" в конце сезона. У 44-летнего итальянского тактика действует контракт с английским "Брайтоном" до 2027 года. Досрочное расторжение соглашения обойдется претенденту на этого наставника в 15 млн евро.
Проблемы "Барселоны"
Необходимость платить "Брайтону" за Роберто Де Дзерби может стать главной преградой для "Барселоны". Каталонский клуб продолжает испытывать финансовые проблемы. Не исключено, что команде придется продать кого-то из своих игроков.
Ситуацию для "Барсы" осложняет то, что в услугах Де Дзерби заинтересованы также английский "Манчестер Юнайтед" и мюнхенская "Бавария". Обе эти команды тоже останутся без тренеров в конце сезона. В отличие от "Барселоны", у них нет финансовых проблем.
Несмотря на это, Деку уже провел предварительные переговоры с представителями Роберто Де Дзерби. Ему интересно предложение возглавить "Барселону", принципиальное соглашение сторон пока не достигнуто.
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