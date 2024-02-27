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Барселона выбрала замену Хави — Манчестер Юнайтед тоже хочет этого тренера

27 февраля 2024 19:03
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Барселона выбрала замену Хави — Манчестер Юнайтед тоже хочет этого тренера
Жоау Феликс во время матча с "Хетафе". Фото: REUTERS/Albert Gea
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство каталонской "Барселоны" продолжает поиски нового главного тренера. "Сине-гранатовые" хотят договориться с наставником до конца весны, чтобы он успел провести полноценную подготовку к новому сезону. 

 Президент "Барсы" Жоан Лапорта и спортивный директор Деку выбрали основного претендента на должность наставника команды, сообщает Mundo Deportivo

Роберто Де Дзерби стал одним из главных кандидатов на замену Хави Эрнандеса на посту тренера "Барселоны" в конце сезона. У 44-летнего итальянского тактика действует контракт с английским "Брайтоном" до 2027 года. Досрочное расторжение соглашения обойдется претенденту на этого наставника в 15 млн евро.

Роберто Де Дзерби
Роберто Де Дзерби во время матча "Брайтона". Фото: Reuters/Paul Childs

Проблемы "Барселоны" 

Необходимость платить "Брайтону" за Роберто Де Дзерби может стать главной преградой для "Барселоны". Каталонский клуб продолжает испытывать финансовые проблемы. Не исключено, что команде придется продать кого-то из своих игроков. 

Ситуацию для "Барсы" осложняет то, что в услугах Де Дзерби заинтересованы также английский "Манчестер Юнайтед" и мюнхенская "Бавария". Обе эти команды тоже останутся без тренеров в конце сезона. В отличие от "Барселоны", у них нет финансовых проблем. 

Хави Эрнандес
Хави Эрнандес руководит игрой "Барселоны". Фото: REUTERS/Albert Gea

Несмотря на это, Деку уже провел предварительные переговоры с представителями Роберто Де Дзерби. Ему интересно предложение возглавить "Барселону", принципиальное соглашение сторон пока не достигнуто. 

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спорт
футбол
Манчестер Юнайтед
Роберто Де Дзерби
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тренер

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