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Барселона вычеркнула Дани Алвеса из своей истории

27 февраля 2024 15:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Барселона вычеркнула Дани Алвеса из своей истории
Дани Алвес на судебном заседании. Фото: REUTERS
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство "Барселоны" приняло решение "отменить" роль Дани Алвеса в истории клуба. Отныне будет невозможно найти упоминание о бразильце в музее каталонской команды. 

Поводом для лишения статуса "легенды клуба" стал приговор суда по делу об изнасиловании, сообщает Sport

"Барселона" до последнего предельно осторожно комментировала события, которые связаны с судебным иском против своего бывшего футболиста Дани Алвеса. Каталонский клуб придерживался презумпции невиновности. Однако после того, как приговор суда вступил в силу, "сине-гранатовые" буквально вычеркнули бывшего игрока из своей истории. 

Скандальное дело Дани Алвеса 

В январе 2023 года поход в ночной клуб Барселоны стал фатальным для Дани Алвеса. В состоянии алкогольного опьянения футболист в уборной заведения подверг девушку сексуальному насилию. 

Инес Гвардиола
Адвокат Дани Алвеса Инес Гвардиола подала апелляцию. Фото: REUTERS/Albert Gea

Потерпевшая заявила в полицию, Дани Алвеса арестовали. Почти год экс-спортсмен ждал приговор суда. В это время шло следствие, которое недавно завершилось. Бразильца приговорили к четырем с половиной годам тюрьмы. Также он должен выплатить жертве 150 млн евро в качестве моральной компенсации. Жена Алвеса подала на развод еще год назад. 

Дани Алвес
Дани Алвес во время футбольного матча в 2019 году. Фото: REUTERS/Diego Vara

В составе "Барселоны" Дани Алвес провел девять лет. Он выиграл шесть чемпионских титулов, три раза победил в Лиге чемпионов и завоевал массу других трофеев. 

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