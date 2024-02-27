Барселона вычеркнула Дани Алвеса из своей истории
Руководство "Барселоны" приняло решение "отменить" роль Дани Алвеса в истории клуба. Отныне будет невозможно найти упоминание о бразильце в музее каталонской команды.
Поводом для лишения статуса "легенды клуба" стал приговор суда по делу об изнасиловании, сообщает Sport.
"Барселона" до последнего предельно осторожно комментировала события, которые связаны с судебным иском против своего бывшего футболиста Дани Алвеса. Каталонский клуб придерживался презумпции невиновности. Однако после того, как приговор суда вступил в силу, "сине-гранатовые" буквально вычеркнули бывшего игрока из своей истории.
Скандальное дело Дани Алвеса
В январе 2023 года поход в ночной клуб Барселоны стал фатальным для Дани Алвеса. В состоянии алкогольного опьянения футболист в уборной заведения подверг девушку сексуальному насилию.
Потерпевшая заявила в полицию, Дани Алвеса арестовали. Почти год экс-спортсмен ждал приговор суда. В это время шло следствие, которое недавно завершилось. Бразильца приговорили к четырем с половиной годам тюрьмы. Также он должен выплатить жертве 150 млн евро в качестве моральной компенсации. Жена Алвеса подала на развод еще год назад.
В составе "Барселоны" Дани Алвес провел девять лет. Он выиграл шесть чемпионских титулов, три раза победил в Лиге чемпионов и завоевал массу других трофеев.
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