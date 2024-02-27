Барселона викреслила Дані Алвеса зі своєї історії

Дані Алвес на судовому засіданні. Фото: REUTERS

Керівництво "Барселони" ухвалило рішення "скасувати" роль Дані Алвеса в історії клубу. Відтепер неможливо знайти згадку про бразильця в музеї каталонської команди.

Приводом для позбавлення статусу "легенди клубу" став вирок суду у справі зґвалтування, повідомляє Sport.

"Барселона" до останнього обережно коментувала події, пов'язані із судовим позовом проти свого колишнього футболіста Дані Алвеса. Каталонський клуб дотримувався презумпції невинності. Однак після того, як вирок суду набув чинності, "синьо-гранатові" буквально викреслили колишнього гравця зі своєї історії.

Скандальна справа Дані Алвеса

У січні 2023 року похід до нічного клубу Барселони став фатальним для Дані Алвеса. У стані алкогольного сп'яніння футболіст у вбиральні закладу завдав проти дівчині сексуальне насильство.

Адвокат Дані Алвеса Інес Гвардіола подала апеляцію. Фото: REUTERS/Albert Gea

Потерпіла заявила у поліцію, Дані Алвеса заарештували. Майже рік ексспортсмен чекав на вирок суду. В цей час йшло слідство, яке нещодавно завершилося. Бразильця засудили до чотирьох із половиною років в'язниці. Також він повинен виплатити жертві 150 млн євро як моральну компенсацію. Дружина Алвеса подала на розлучення ще рік тому.

Дані Алвес під час футбольного матчу у 2019 році. Фото: REUTERS/Diego Vara

У складі "Барселони" Дані Алвес провів дев'ять років. Він виграв шість чемпіонських титулів, тричі переміг у Лізі чемпіонів та завоював масу інших трофеїв.

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