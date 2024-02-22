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Дані Алвес отримав тюремний термін за зґвалтування

22 лютого 2024 14:42
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Агабекян Карен
редактор
Дані Алвес отримав тюремний термін за зґвалтування
Легендарний футболіст Дані Алвес. Фото: marca.com
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Легендарний захисник із Бразилії Дані Алвес отримав тюремний вирок за зґвалтування. Футболіст сидітиме в іспанській в'язниці.

Про вирок повідомило авторитетне видання Marca.

Дані Алвес дізнався про рішення суду Барселони

Розгляд справи Алвеса про зґвалтування дівчини у туалетній кабінці нічного клубу у Барселоні завершився 7 лютого. Потім 22 лютого суд оголосив свій вердикт.

Відповідно до рішення суду, футболіста засуджено на 4,5 роки тюремного ув'язнення. Це покарання виявилося значно меншим, ніж хотів прокурор. Силовики просили засудити Алвеса терміном від 9 до 12 років в'язниці.

Також Дані зобов'язали виплатити постраждалій 150 тисяч євро.

40-річного футболіста заарештували у січні 2023 року. Як з'ясувалося, 31 грудня 2022 року він зґвалтував дівчину. Гравець наполягав на згоді сторін, але суд з'ясував, що потерпіла не давала згоди. Версію дівчини підтвердили завдяки доказам.

Не допомогло Алвесу й те, що він плутався у свідченнях. Тому викликав до себе більшу недовіру до суду.

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згвалтування
футбол
Барселона
Дані Алвес

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