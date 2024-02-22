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Дани Алвес получил тюремный срок за изнасилование

22 февраля 2024 14:42
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Агабекян Карен
редактор
Дани Алвес получил тюремный срок за изнасилование
Легендарный футболист Дани Алвес. Фото: marca.com
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Агабекян Карен
редактор

Легендарный защитник из Бразилии Дани Алвес получил тюремный приговор за изнасилование. Футболист будет сидеть в испанской тюрьме.

О приговоре сообщило авторитетное издание Marca.

Дани Алвес узнал о решении суда Барселоны

Рассмотрение дела Алвеса об изнасиловании девушки в туалетной кабинке ночного клуба в Барселоне завершилось 7 февраля. Затем 22 февраля суд огласил свой вердикт.

Согласно с решением суда, футболист приговорен на 4,5 года тюремного заключения. Это наказание оказалось существенно меньше, чем хотел прокурор. Силовики просили осудить Алвеса на срок от 9 до 12 лет тюрьмы.

Также Дани обязали выплатить пострадавшей 150 тысяч евро.

40-летнего футболиста арестовали в январе 2023 года. Как выяснилось, 31 декабря 2022 года он изнасиловал девушку. Футболист настаивал на обоюдном согласии, но суд выяснил, что потерпевшая не давала согласия. Версию девушки подтвердили благодаря доказательствам.

Не помогло Алвесу то, что он путался в показаниях. Поэтому вызвал к себе большее недоверие суда.

Напомним, "Шахтер" получит предложение по Судакову из английской Премьер-лиги. 

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изнасилование
футбол
Барселона
Дани Алвес

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