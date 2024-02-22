Дани Алвес получил тюремный срок за изнасилование

Легендарный футболист Дани Алвес. Фото: marca.com

Легендарный защитник из Бразилии Дани Алвес получил тюремный приговор за изнасилование. Футболист будет сидеть в испанской тюрьме.

О приговоре сообщило авторитетное издание Marca.

🚨🚨 Dani Alves est condamné à 4 ans et demi de prison pour agression sexuelle ! ⚖️



(@Alfremartinezz) pic.twitter.com/krSpgQFzs7 — Actu Foot (@ActuFoot_) February 22, 2024

Дани Алвес узнал о решении суда Барселоны

Рассмотрение дела Алвеса об изнасиловании девушки в туалетной кабинке ночного клуба в Барселоне завершилось 7 февраля. Затем 22 февраля суд огласил свой вердикт.

Согласно с решением суда, футболист приговорен на 4,5 года тюремного заключения. Это наказание оказалось существенно меньше, чем хотел прокурор. Силовики просили осудить Алвеса на срок от 9 до 12 лет тюрьмы.

Также Дани обязали выплатить пострадавшей 150 тысяч евро.

40-летнего футболиста арестовали в январе 2023 года. Как выяснилось, 31 декабря 2022 года он изнасиловал девушку. Футболист настаивал на обоюдном согласии, но суд выяснил, что потерпевшая не давала согласия. Версию девушки подтвердили благодаря доказательствам.

Не помогло Алвесу то, что он путался в показаниях. Поэтому вызвал к себе большее недоверие суда.

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