Экс-футболист Барселоны Дани Алвес хотел сбежать из тюрьмы

Дани Алвес дома со своей собакой. Фото: instagram.com/danialves/

Известный в прошлом защитник сборной Бразилии, "Севильи" и "Барселоны" Дани Алвес до сих пор находится в тюрьме. Он ждет вердикт суда по делу об изнасиловании.

Судебное разбирательство тянется уже два года, и бразилец устал сидеть под стражей, сообщает Marca.

В конце 2022 года после короткого возвращения в "Барселону" Дани Алвес отдыхал с друзьями в одном из ночных клубов каталонского города. Компания выпивала, после чего футболист уединился в туалете с девушкой. Позже она написала заявление о том, что Дани Алвес ее изнасиловал.

Бразильца заключили под стражу, он до сих пор находится в тюрьме. Приговора суда по делу Дани Алвеса пока нет. Прокуратура просит для бывшего футболиста девять лет тюремного заключения, расследование продолжается.

Дани Алвес во время футбольного матча. Фото: instagram.com/danialves/

История с побегом Дани Алвеса

Спортсмен несколько раз подвал просьбу о временном освобождении и нахождении под домашним арестом в связи с состоянием здоровья. Судьи трижды отказали Дани Алвесу в этой просьбе.

Испанские журналисты поговорили с бывшим сокамерником бразильца. Он рассказал, что футболист планировал побег на родину, который должен был состояться после временного освобождения. Однако доказательств этому утверждению не было предоставлено.

Между Испанией и Бразилией нет соглашения об экстрадиции.

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