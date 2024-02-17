Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Экс-футболист Барселоны Дани Алвес хотел сбежать из тюрьмы arrow

Экс-футболист Барселоны Дани Алвес хотел сбежать из тюрьмы

17 февраля 2024 14:27
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Экс-футболист Барселоны Дани Алвес хотел сбежать из тюрьмы
Дани Алвес дома со своей собакой. Фото: instagram.com/danialves/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Известный в прошлом защитник сборной Бразилии, "Севильи" и "Барселоны" Дани Алвес до сих пор находится в тюрьме. Он ждет вердикт суда по делу об изнасиловании.

Судебное разбирательство тянется уже два года, и бразилец устал сидеть под стражей, сообщает Marca

В конце 2022 года после короткого возвращения в "Барселону" Дани Алвес отдыхал с друзьями в одном из ночных клубов каталонского города. Компания выпивала, после чего футболист уединился в туалете с девушкой. Позже она написала заявление о том, что Дани Алвес ее изнасиловал. 

Бразильца заключили под стражу, он до сих пор находится в тюрьме. Приговора суда по делу Дани Алвеса пока нет. Прокуратура просит для бывшего футболиста девять лет тюремного заключения, расследование продолжается. 

Дани Алвес
Дани Алвес во время футбольного матча. Фото: instagram.com/danialves/

История с побегом Дани Алвеса 

Спортсмен несколько раз подвал просьбу о временном освобождении и нахождении под домашним арестом в связи с состоянием здоровья. Судьи трижды отказали Дани Алвесу в этой просьбе. 

Испанские журналисты поговорили с бывшим сокамерником бразильца. Он рассказал, что футболист планировал побег на родину, который должен был состояться после временного освобождения. Однако доказательств этому утверждению не было предоставлено. 

Между Испанией и Бразилией нет соглашения об экстрадиции. 

Напомним, Александр Зинченко уйдет из "Арсенала" в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

Судаков уходит из "Шахтера" — известен новый претендент на украинца. 

У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma. 

Уже летом Цыганков сменит клуб, Довбик может остаться в "Жироне". 

"Реал" приготовил Лунину новую роль в команде.

"Барселона" выбрала нового тренера — идут переговоры.

спорт
тюрьма
футбол
Бразилия
Барселона
Дани Алвес

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

Актуальное по теме