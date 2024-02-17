Экс-футболист Барселоны Дани Алвес хотел сбежать из тюрьмы
Известный в прошлом защитник сборной Бразилии, "Севильи" и "Барселоны" Дани Алвес до сих пор находится в тюрьме. Он ждет вердикт суда по делу об изнасиловании.
Судебное разбирательство тянется уже два года, и бразилец устал сидеть под стражей, сообщает Marca.
В конце 2022 года после короткого возвращения в "Барселону" Дани Алвес отдыхал с друзьями в одном из ночных клубов каталонского города. Компания выпивала, после чего футболист уединился в туалете с девушкой. Позже она написала заявление о том, что Дани Алвес ее изнасиловал.
Бразильца заключили под стражу, он до сих пор находится в тюрьме. Приговора суда по делу Дани Алвеса пока нет. Прокуратура просит для бывшего футболиста девять лет тюремного заключения, расследование продолжается.
История с побегом Дани Алвеса
Спортсмен несколько раз подвал просьбу о временном освобождении и нахождении под домашним арестом в связи с состоянием здоровья. Судьи трижды отказали Дани Алвесу в этой просьбе.
Испанские журналисты поговорили с бывшим сокамерником бразильца. Он рассказал, что футболист планировал побег на родину, который должен был состояться после временного освобождения. Однако доказательств этому утверждению не было предоставлено.
Между Испанией и Бразилией нет соглашения об экстрадиции.
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