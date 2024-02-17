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Де Йонг, Левандовский, Араухо и Кунде уйдут из Барселоны — что известно

17 февраля 2024 11:43
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Де Йонг, Левандовский, Араухо и Кунде уйдут из Барселоны — что известно
Фрэнки Де Йонг работает с мячом. Фото: instagram.com/fcbarcelona/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство каталонской "Барселоны" не сможет удержать в клубе всех нынешних футболистов. Как минимум несколько игроков "сине-гранатовых" продолжат карьеру в других командах. 

"Барселона" сможет заработать большие деньги на трансферах своих звезд, сообщает Marca

Финансовое положение "Барселоны" продолжает оставаться тяжелым. Не исключено, что каталонская команда не сможет выиграть ни одного трофея в сезоне 2023/2024. При этом европейские гранды сохраняют интерес к ведущим футболистам "сине-гранатовых". 

Рональд Араухо
Рональд Араухо во время тренировки. Фото: instagram.com/fcbarcelona/

Кто уйдет из "Барселоны" 

Испанские журналисты сообщают, что каталонцы не смогут удержать в команде всех своих звезд. Самые высокие шансы на смену клуба у нидерландского полузащитника Фрэнки Де Йонга. "Барселона" несколько раз пыталась его продать, когда в команде играли Месси, Бускетс и другие звезды прошлого. Однако теперь Фрэнки стал главной звездой команды, и "Барса" хочет его сохранить. 

Роберт Левандовский
Роберт Левандовский на разминке. Фото: instagram.com/fcbarcelona/

Однако у каталонцев почти нет шансов оставить Де Йонга на "Камп Ноу". Им давно интересуется "Манчестер Юнайтед", но теперь в борьбу за игрока включился французский "ПСЖ", который готов заплатить за хавбека до 60 млн евро. 

Также близок к смене клуба уругвайский защитник Рональд Араухо. Им интересуется "Бавария". Мюнхенцы приготовили за капитана "Барселоны" 90 млн евро. "Барселона" может получить эти деньги в течение нескольких лет. 

Жюль Кунде
Жюль Кунде отбивает мяч. Фото: instagram.com/fcbarcelona/

В услугах Роберта Левандовского заинтересованы клубы из Саудовской Аравии. Продажа форварда принесет каталонцам до 50 млн евро. Еще столько же ряд английских клубов предлагает за французского защитника Жюля Кунде. 

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Роберт Левандовский
Барселона
Фрэнки Де Йонг

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