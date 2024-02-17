Де Йонг, Левандовський, Араухо та Кунде підуть із Барселони — що відомо

Френкі Де Йонг працює з м'ячем. Фото: REUTERS/Vincent West

Керівництво каталонської "Барселони" не зможе утримати у клубі всіх нинішніх футболістів. Як мінімум, кілька гравців "синьо-гранатових" продовжать кар'єру в інших командах.

"Барселона" зможе заробити великі гроші на трансферах своїх зірок, повідомляє Marca.

Фінансове становище "Барселони" продовжує залишатися тяжким. Не виключено, що каталонська команда не зможе виграти жодного трофея у сезоні 2023/2024. При цьому європейські гранди зберігають інтерес до провідних футболістів "синьо-гранатових".

Рональд Араухо під час тренування. Фото: instagram.com/fcbarcelona/

Хто піде з "Барселони"

Іспанські журналісти повідомляють, що каталонці не зможуть утримати у команді всіх своїх зірок. Найвищі шанси на зміну клубу нідерландський півзахисник Френкі Де Йонг. "Барселона" кілька разів намагалася його продати, коли у команді грали Мессі, Бускетс та інші зірки минулого. Однак тепер Френкі став головною зіркою команди й "Барса" хоче його зберегти.

Роберт Левандовський на розминці. Фото: instagram.com/fcbarcelona/

Проте каталонці майже не мають шансів залишити Де Йонга на "Камп Ноу". Ним давно цікавиться "Манчестер Юнайтед", але тепер до боротьби за гравця включився французький "ПСЖ", який готовий заплатити за хавбека до 60 млн євро.

Також близький до зміни клубу уругвайський захисник Рональд Араухо. Ним цікавиться "Баварія". Мюнхенці приготували за капітана "Барселони" 90 млн євро. "Барселона" може отримати ці гроші протягом кількох років.

Жюль Кунде відбиває м'яч. Фото: instagram.com/fcbarcelona/

У послугах Роберта Левандовського зацікавлені клуби із Саудівської Аравії. Продаж форварда принесе каталонцям до 50 млн євро. Ще стільки ж низка англійських клубів пропонує за французького захисника Жюля Кунде.

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