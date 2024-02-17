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Ексфутболіст Барселони Дані Алвес хотів втекти із в'язниці

17 лютого 2024 14:27
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ексфутболіст Барселони Дані Алвес хотів втекти із в'язниці
Дані Алвес вдома зі своїм собакою. Фото: instagram.com/danialves/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Відомий у минулому захисник збірної Бразилії, "Севільї" та "Барселони" Дані Алвес досі перебуває у в'язниці. Він чекає на вердикт суду у справі про зґвалтування.

Судовий розгляд триває вже два роки, і бразилець втомився сидіти під вартою, повідомляє Marca.

Наприкінці 2022 року після короткого повернення до "Барселони" Дані Алвес відпочивав із друзями в одному з нічних клубів каталонського міста. Компанія випивала, після чого футболіст усамітнився у туалеті з дівчиною. Пізніше вона написала заяву про те, що Дані Алвес її зґвалтував.

Бразильця ув'язнили, він досі перебуває у спеціальному пенітенціарному закладі. Вироку суду у справі Дані Алвеса наразі немає. Прокуратура просить для колишнього футболіста дев'ять років ув'язнення, розслідування триває.

Дані Алвес
Дані Алвес під час футбольного матчу. Фото: instagram.com/danialves/

Історія з втечею Дані Алвеса

Спортсмен декілька разів підвал прохання про тимчасове звільнення та перебування під домашнім арештом у зв'язку зі станом здоров'я. Судді тричі відмовили Дані Алвесу у цьому проханні.

Іспанські журналісти поговорили із колишнім співкамерником бразильця. Він розповів, що футболіст планував втечу на батьківщину, яка мала відбутися після тимчасового звільнення. Однак доказів цього твердження не було надано.

Між Іспанією та Бразилією немає угоди про екстрадицію.

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"Барселона" обрала нового тренера — тривають переговори. 

спорт
в'язниця
футбол
Бразилія
Барселона
Дані Алвес

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