Ексфутболіст Барселони Дані Алвес хотів втекти із в'язниці

Дані Алвес вдома зі своїм собакою. Фото: instagram.com/danialves/

Відомий у минулому захисник збірної Бразилії, "Севільї" та "Барселони" Дані Алвес досі перебуває у в'язниці. Він чекає на вердикт суду у справі про зґвалтування.

Судовий розгляд триває вже два роки, і бразилець втомився сидіти під вартою, повідомляє Marca.

Наприкінці 2022 року після короткого повернення до "Барселони" Дані Алвес відпочивав із друзями в одному з нічних клубів каталонського міста. Компанія випивала, після чого футболіст усамітнився у туалеті з дівчиною. Пізніше вона написала заяву про те, що Дані Алвес її зґвалтував.

Бразильця ув'язнили, він досі перебуває у спеціальному пенітенціарному закладі. Вироку суду у справі Дані Алвеса наразі немає. Прокуратура просить для колишнього футболіста дев'ять років ув'язнення, розслідування триває.

Дані Алвес під час футбольного матчу. Фото: instagram.com/danialves/

Історія з втечею Дані Алвеса

Спортсмен декілька разів підвал прохання про тимчасове звільнення та перебування під домашнім арештом у зв'язку зі станом здоров'я. Судді тричі відмовили Дані Алвесу у цьому проханні.

Іспанські журналісти поговорили із колишнім співкамерником бразильця. Він розповів, що футболіст планував втечу на батьківщину, яка мала відбутися після тимчасового звільнення. Однак доказів цього твердження не було надано.

Між Іспанією та Бразилією немає угоди про екстрадицію.

Нагадаємо, Олександр Зінченко піде з "Арсенала" наприкінці сезону — на українця претендують два клуби.

Судаков іде із "Шахтаря" — відомий новий претендент на українця.

У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma.

Вже влітку Циганков змінить клуб, Довбик може залишитися у "Жироні".

"Реал" приготував Луніну нову роль у команді.

"Барселона" обрала нового тренера — тривають переговори.