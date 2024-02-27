Барселона обрала заміну Хаві — Манчестер Юнайтед теж хоче цього тренера

Жоау Фелікс під час матчу із "Хетафе". Фото: REUTERS/Albert Gea

Керівництво каталонської "Барселони" продовжує пошуки нового головного тренера. "Синьо-гранатові" хочуть домовитися з наставником до кінця весни, щоб він встиг провести повноцінну підготовку до нового сезону.

Президент "Барси" Жоан Лапорта та спортивний директор Деку обрали основного претендента на посаду наставника команди, повідомляє Mundo Deportivo.

Роберто Де Дзербі став одним із головних кандидатів на заміну Хаві Ернандеса на посаді тренера "Барселони" наприкінці сезону. У 44-річного італійського тактика діє контракт з англійським "Брайтоном" до 2027 року. Дострокове розірвання угоди коштуватиме претенденту на цього наставника 15 млн євро.

Роберто Де Дзербі під час матчу "Брайтона". Фото: Reuters/Paul Childs

Проблеми "Барселони"

Необхідність платити "Брайтону" за Роберто Де Дзербі може стати головною перепоною для "Барселони". Каталонський клуб продовжує відчувати фінансові проблеми. Не виключено, що команді доведеться продати когось зі своїх гравців.

Ситуацію для "Барси" ускладнює те, що у послугах Де Дзербі зацікавлені також англійський "Манчестер Юнайтед" та мюнхенська "Баварія". Обидві ці команди також залишаться без тренерів наприкінці сезону. На відміну від "Барселони", вони не мають фінансових проблем.

Хаві Ернандес керує грою "Барселони". Фото: REUTERS/Albert Gea

Попри це Деку вже провів попередні переговори з представниками Роберто Де Дзербі. Йому цікава пропозиція очолити "Барселону", принципової угоди сторін поки не досягнуто.

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