В сборной Украины рассказали, кто будет основным голкипером

Андрей Лунин на тренировке "Реала". Фото: instagram.com/realmadrid/

Сборная Украины продолжает готовиться к квалификационным матчам отбора на Евро-2024. В составе национальной команды сразу четыре вратаря.

Рустам Худжамов рассказал про их шансы стать основным голкипером "сине-желтых", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Взбірна".

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Рустам Худжамов является помощником Сергея Реброва в сборной Украины. Воспитанник "Динамо" работает с голкиперами национальной команды. Он рассказал, кто из вратарей претендует на выход в основном составе "сине-желтых".

Анатолий Трубин спасает ворота "Бенфики". Фото: REUTERS/Pedro Nunes

Сложный выбор Реброва

В состав сборной Украины включены Андрей Лунин ("Реал" Мадрид), Анатолий Трубин ("Бенфика"), Дмитрий Ризнык ("Шахтер") и Георгий Бущан ("Динамо"). Все они находятся в хорошей форме, регулярно получают игровую практику и мечтают о стартовом составе национальной команды.

Георгий Бущан готовится к матчу. Фото: пресс-служба "Динамо"

Рустам Худжамов подтвердил, что каждый из украинских вратарей сохраняет шансы стать "первым номером" команды. В сборной не хотят сообщать, чьи шансы на выход в основе выше, чем у конкурентов. Худжамов отметил, что такой подход создает здоровое настроение в команде.

"Конкуренция добавляет уверенность каждому игроку. Если выбрать основного вратаря, это его расслабит и расстроит других претендентов. Так что у нас нет "первого номера". Все должны быть готовы выйти на поле, когда скажет тренер", — объяснил Рустам Худжамов.

Уже в четверг, 21 марта, сборная Украины сыграет с Боснией и Герцеговиной.

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