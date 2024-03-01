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Динамо може залишитися без капітана — Буяльський чекає на трансфер

1 березня 2024 07:38
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Динамо може залишитися без капітана — Буяльський чекає на трансфер
Віталій Буяльський під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Ще один футболіст збірної України та київського "Динамо" може продовжити кар'єру у чемпіонаті Іспанії з футболу. Віталій Буяльський опинився у сфері інтересів одразу декількох зарубіжних клубів.

"Динамо" може відпустити досвідченого футболіста наприкінці цього сезону, повідомляє Diario AS.

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Капітан "біло-синіх" Віталій Буяльський проводить один із найкращих сезонів у своїй кар'єрі. На цьому наголошують не лише вболівальники "Динамо", а й закордонні спортивні аналітики. Київський клуб може отримати одразу кілька пропозицій щодо трансферу півзахисника.

Віталій Буяльський
Віталій Буяльський святкує перемогу із партнерами по команді. Фото: пресслужба "Динамо"

Куди піде Буяльський

Вже влітку досвідчений футболіст може перейти до іспанського клубу. Цього разу йдеться не про "Жирону". У послугах Віталія Буяльського зацікавлена "Севілья", яка цього сезону веде боротьбу за виживання у Ла-Лізі. Якщо команді вдасться зберегти прописку в елітному дивізіоні, вона стане активним гравцем на трансферному ринку, і Буяльський може стати одним із новачків "Севільї".

Також на Віталія Буяльського претендують італійська "Фіорентина" та турецький "Бешикташ", проте саме іспанці є фаворитами у боротьбі за гравця. Орієнтовна трансферна вартість капітана "біло-синіх" складає шість мільйонів євро.

У сезоні 2023/2024 Віталій Буяльський зіграв за "Динамо" 15 матчів, у яких забив сім голів та зробив п'ять результативних передач.

Нагадаємо, "Динамо" знайшло гравця на позицію захисника та готує трансфер. 

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Голкіпер Андрій Лунін піде з "Реала" — голкіпер отримає вигідну пропозицію від іншого клубу.

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Віталій Буяльський

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