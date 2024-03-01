Динамо може залишитися без капітана — Буяльський чекає на трансфер
Ще один футболіст збірної України та київського "Динамо" може продовжити кар'єру у чемпіонаті Іспанії з футболу. Віталій Буяльський опинився у сфері інтересів одразу декількох зарубіжних клубів.
"Динамо" може відпустити досвідченого футболіста наприкінці цього сезону, повідомляє Diario AS.
Капітан "біло-синіх" Віталій Буяльський проводить один із найкращих сезонів у своїй кар'єрі. На цьому наголошують не лише вболівальники "Динамо", а й закордонні спортивні аналітики. Київський клуб може отримати одразу кілька пропозицій щодо трансферу півзахисника.
Куди піде Буяльський
Вже влітку досвідчений футболіст може перейти до іспанського клубу. Цього разу йдеться не про "Жирону". У послугах Віталія Буяльського зацікавлена "Севілья", яка цього сезону веде боротьбу за виживання у Ла-Лізі. Якщо команді вдасться зберегти прописку в елітному дивізіоні, вона стане активним гравцем на трансферному ринку, і Буяльський може стати одним із новачків "Севільї".
Також на Віталія Буяльського претендують італійська "Фіорентина" та турецький "Бешикташ", проте саме іспанці є фаворитами у боротьбі за гравця. Орієнтовна трансферна вартість капітана "біло-синіх" складає шість мільйонів євро.
У сезоні 2023/2024 Віталій Буяльський зіграв за "Динамо" 15 матчів, у яких забив сім голів та зробив п'ять результативних передач.
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