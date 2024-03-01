Дружина Роналду забрала дітей й залишила Кріштіану
Джорджина Родрігес разом із дітьми покинула Саудівську Аравію. Дружина лідера португальського "Аль-Насра" Кріштіану Роналду відлетіла у невідомому напрямку.
Іспанська модель на своїй сторінці в Instagram опублікувала серію сімейних фотографій.
Кріштіану Роналду не зміг допомогти "Аль-Насру" у матчі з "Аль-Хазмом". Без португальського футболіста команда Луїша Каштру пропустила вирішальний рік на восьмій доданій хвилині, зіграла внічию з рахунком 4:4 та втратила важливі бали у боротьбі за чемпіонський титул.
Дружина Роналду взяла дітей у подорож
У день матчу Джорджина Родрігес опублікувала знімки, з яких стало зрозуміло, що родина португальського гравця відлетіла із Саудівської Аравії. Іспанська модель на фотографіях позує біля власного літака, а діти зіркової пари розважаються вже на борту.
"У фантастичне місце з моїми дітьми", — підписала Джорджина Родрігес серію знімків.
Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес виховують п'ятьох дітей. Дружина футболіста часто їздить до Європи, оскільки їй не подобається жити у Саудівській Аравії. Майже завжди її супроводжують діти, яких дівчина возить на найвідоміші та найпопулярніші курорти Європи.
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