Дружина Роналду забрала дітей й залишила Кріштіану

Джорджина Родрігес поруч із приватним літаком. Фото: instagram.com/georginagio/

Джорджина Родрігес разом із дітьми покинула Саудівську Аравію. Дружина лідера португальського "Аль-Насра" Кріштіану Роналду відлетіла у невідомому напрямку.

Іспанська модель на своїй сторінці в Instagram опублікувала серію сімейних фотографій.

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Діти Кріштіану Роналду на шляху в літак. Фото: instagram.com/georginagio/

Дружина Роналду взяла дітей у подорож

У день матчу Джорджина Родрігес опублікувала знімки, з яких стало зрозуміло, що родина португальського гравця відлетіла із Саудівської Аравії. Іспанська модель на фотографіях позує біля власного літака, а діти зіркової пари розважаються вже на борту.

"У фантастичне місце з моїми дітьми", — підписала Джорджина Родрігес серію знімків.

Сім'я Роналду розважається під час польоту. Фото: instagram.com/georginagio/

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес виховують п'ятьох дітей. Дружина футболіста часто їздить до Європи, оскільки їй не подобається жити у Саудівській Аравії. Майже завжди її супроводжують діти, яких дівчина возить на найвідоміші та найпопулярніші курорти Європи.

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