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У Роналду почалися проблеми у Саудівській Аравії

29 лютого 2024 13:46
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
У Роналду почалися проблеми у Саудівській Аравії
Кріштіану Роналду у матчі за "Аль-Наср". Фото: instagram.com/cristiano/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Лідер збірної Португалії та саудівського "Аль-Насра" Кріштіану Роналду опинився в епіцентрі неприємної ситуації під час одного із матчів. Досвідчений футболіст піддався на провокацію вболівальників.

Роналду оштрафували та дискваліфікували на одну гру, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Дисциплінарний та етичний комітет Федерації футболу Саудівської Аравії  (SAFF).

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Дискваліфікація Роналду

Португальський футболіст забив гол із пенальті у виїзному поєдинку проти "Аль-Шабаба". Команда Кріштіану Роналду перемогла з рахунком 3:2. В одному з епізодів матчу вболівальники почали дражнити ветерана. "Мессі, Мессі", — кричали йому з трибуни.

Кріштіану Роналду
Кріштіану Роналду на тренуванні. Фото: instagram.com/cristiano/

Терпіння Роналду виявилося не нескінченним. Він відповів уболівальникам непристойним жестом. Після матчу Кріштіану дискваліфікували на одну гру. Також португальця оштрафували майже на сім тисяч євро. Це рішення не підлягає оскарженню. У наступному турі "Аль-Наср" прийматиме "Аль-Хазм".

У сезоні 2023/2024 Кріштіану Роналду зіграв 20 поєдинків у чемпіонаті Саудівської Аравії, в яких забив 22 голи та зробив 9 результативних передач.

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спорт
футбол
Саудівська Аравія
Кріштіану Роналду
Аль-Наср

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