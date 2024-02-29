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У Роналду начались проблемы в Саудовской Аравии

29 февраля 2024 13:46
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
У Роналду начались проблемы в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду в матче за "Аль-Наср". Фото: instagram.com/cristiano/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Лидер сборной Португалии и саудовского "Аль‑Насра" Криштиану Роналду оказался в эпицентре неприятной ситуации во время одного из матчей. Опытный футболист поддался на провокацию болельщиков. 

Роналду оштрафовали и дисквалифицировали на одну игру, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Дисциплинарный и этический комитет Федерации футбола Саудовской Аравии (SAFF).

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Дисквалификация Роналду 

Португальский футболист забил гол с пенальти в выездном поединке против "Аль-Шабаба". Команда Криштиану Роналду победила со счетом 3:2. В одном из эпизодов матча болельщики начали дразнить ветерана. "Месси, Месси", — кричали ему с трибуны. 

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду на тренировке. Фото: instagram.com/cristiano/

Терпение Роналду оказалось не бесконечным. Он ответил болельщикам неприличным жестом. После матча Криштиану дисквалифицировали сроком на одну игру. Также португальца оштрафовали в общей сложности почти на семь тысяч евро. Это решение не подлежит обжалованию. В следующем туре "Аль-Наср" примет "Аль-Хазм". 

В сезоне 2023/2024 Криштиану Роналду сыграл 20 поединков в чемпионате Саудовской Аравии, в которых забил 22 гола и сделал 9 результативных передач. 

Напомним, "Динамо" нашло игрока на позицию защитника и готовит трансфер. 

Напомним, Почеттино снова пожаловался на Мудрика.

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спорт
футбол
Саудовская Аравия
Криштиану Роналду
Аль-Наср

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