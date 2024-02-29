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Почеттино снова пожаловался на Мудрика

29 февраля 2024 12:29
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Агабекян Карен
редактор
Почеттино снова пожаловался на Мудрика
Маурисио Почеттино и Михаил Мудрик. Фото: "Челси"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Лондонский "Челси" выиграл в 1/8 финала Кубка Англии у "Лидса" со счетом 3:2, а один из мячей "синих" забил Михаил Мудрик. Главный тренер Мауриссио Почеттино после матча оценил игру украинца.

При этом у Почеттино в комментарии ITV Sport нашлись даже критические слова в сторону Мудрика.

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По словам Почеттино, Мудрик, несмотря на свой большой талант, до сих пор не интегрировался в команду, что является его основной проблемой.

"Мудрик обладает потрясающим талантом, который необходимо успешно внедрять в команду, учитывая, что этот процесс требует времени. Эта проблема касается не только Мудрика, но и других игроков. На высоком уровне важно владеть навыками как с мячом, так и без него", — отметил Почеттино.

Отметим, что ранее сообщалось, что в "Челси" проблемы с интеграцией не только у Мудрика, но и у других новых игроков, среди которых Энцо Фернандес.

Напомним, "Динамо" нашло игрока на позицию защитника и готовит трансфер. 

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футбол
Михаил Мудрик
Челси
Маурисио Почеттино
украинские легионеры (футбол)

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