Почеттино снова пожаловался на Мудрика

Маурисио Почеттино и Михаил Мудрик. Фото: "Челси"

Лондонский "Челси" выиграл в 1/8 финала Кубка Англии у "Лидса" со счетом 3:2, а один из мячей "синих" забил Михаил Мудрик. Главный тренер Мауриссио Почеттино после матча оценил игру украинца.

При этом у Почеттино в комментарии ITV Sport нашлись даже критические слова в сторону Мудрика.

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По словам Почеттино, Мудрик, несмотря на свой большой талант, до сих пор не интегрировался в команду, что является его основной проблемой.

"Мудрик обладает потрясающим талантом, который необходимо успешно внедрять в команду, учитывая, что этот процесс требует времени. Эта проблема касается не только Мудрика, но и других игроков. На высоком уровне важно владеть навыками как с мячом, так и без него", — отметил Почеттино.

Отметим, что ранее сообщалось, что в "Челси" проблемы с интеграцией не только у Мудрика, но и у других новых игроков, среди которых Энцо Фернандес.

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