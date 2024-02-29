Мудрик забил гол и принес Челси победу в Кубке Англии — видео

Михаил Мудрик после забитого мяча. Фото: "Челси"

В 1/8 финала Кубка Англии лондонский "Челси" не без проблем одолел "Лидс" со счетом 3:2. С первых минут матча впервые за долгое время сыграл украинский вингер Михаил Мудрик.

Украинец забил первый свой гол в 2024 году, сообщил портал Новини.LIVE.

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Выход Мудрика с первых минут на поле удивил, ведь уже казалось, что не нем поставили крест. В течение февраля он вообще не выходил на поле, кроме 89-й минуты в матче с "Ливерпулем". В игре с "Лидсом" Михаил вышел на чужой для себя позиции под нападающим, а на флангах играли Стэрлинг и Мудуэке.

"Лидс" открыл счет в матче усилиями Джозефа после грубейшей ошибки защитников "синих". Однако через семь минут Джексон восстановил паритет.

На 37-й минуте отличился Мудрик. Украинец получил передачу с правого фланга в центр штрафной и в касание пробил голкипера — 2:1. "Лидс" сильно хотел сравнять счет и им это удалось в первой половине второго тайма, когда Джозеф оформил дубль и сделал счет 2:2.

"Челси" вырвало победу на последних минутах матча, когда Энцо своим пасом вывел Галлагера на свидание с голкипером — 3:2.

Отметим, что Мудрик на проведенные 93 минуты на поле получил от статистического портала WhoScored оценку 7.3.

"Челси" — "Лидс Юнайтед" — 3:2

Голы: Джексон, 15, Мудрик, 37, Галлагер, 90 — Джозеф, 8, 59

"Челси": Санчес — Гилкрист (Колвилл, 74), Дисаси, Чалоба, Гюсто (Чилвелл, 61) — Кайседо, Энцо — Мадуэке (Галлагер, 61), Стерлинг (Палмер, 74), Мудрик (Тауриайнен, 90+4).

"Лидс": Мелье — Робертс, Родон, Купер, Фирпо — Ампаду, Грей — Джеймс (Ньонто, 79), Пиру (Саммервилл, 79), Энтони — Джозеф.

Предупреждения: Чалоба, Энцо, Кайседо — Фирпо

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