Мудрик забив гол і приніс Челсі перемогу в Кубку Англії — відео

Михайло Мудрик після забитого м'яча. Фото: "Челсі"

У 1/8 фіналу Кубка Англії лондонський "Челсі" не без проблем здолав "Лідс" з рахунком 3:2. З перших хвилин матчу вперше за довгий час зіграв український вінгер Михайло Мудрик.

Українець забив перший свій гол у 2024 році, повідомив портал Новини.LIVE.

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Вихід Мудрика з перших хвилин на полі здивував, адже вже здавалося, що на ньому поставили хрест. Упродовж лютого він взагалі не виходив на поле крім заміни на 89-й хвилині матчу з "Ліверпулем". У грі з "Лідсом" Михайло вийшов на чужій для себе позиції під нападником, а на флангах грали Стерлінг та Мудуеке.

"Лідс" відкрив рахунок у матчі зусиллями Джозефа після грубої помилки захисників "синіх". Проте за сім хвилин Джексон відновив паритет.

На 37-й хвилині відзначився Мудрик. Українець отримав передачу з правого флангу до центру штрафного майданчика і в дотик пробив голкіпера — 2:1. "Лідс" дуже хотів зрівняти рахунок і їм це вдалося в першій половині другого тайму, коли Джозеф оформив дубль і зробив рахунок 2:2.

"Челсі" вирвало перемогу на останніх хвилинах матчу — Енцо своїм пасом вивів Галлагера на побачення з голкіпером — 3:2.

Зазначимо, що Мудрик на проведені 93 хвилини на полі отримав від статистичного порталу WhoScored оцінку 7.3.

"Челсі" — "Лідс Юнайтед" — 3:2

Голи: Джексон, 15, Мудрік, 37, Галлагер, 90 — Джозеф, 8, 59

"Челсі": Санчес — Гілкріст (Колвілл, 74), Дісасі, Чалоба, Гюсто (Чілвелл, 61) — Кайседо, Енцо — Мадуеке (Галагер, 61), Стерлінг (Палмер, 74), Мудрик (Тауріайнен, 90).

"Лідс": Мельє — Робертс, Родон, Купер, Фірпо — Ампаду, Грей — Джеймс (Ньонто, 79), Піру (Саммервілл, 79), Ентоні — Джозеф.

Попередження: Чалоба, Енцо, Кайседо — Фірпо

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