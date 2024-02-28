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Мудрик плакав, коли летів у Лондон — у чому причина

28 лютого 2024 20:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Мудрик плакав, коли летів у Лондон — у чому причина
Михайло Мудрик. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Український вінгер Михайло Мудрик не стримав сльози по дорозі в лондонський аеропорт. Тоді він дізнався, що замість Арсенала гратиме за Челсі та просив керівництво “канонірів” щось запобігти.

Про це написали CentreGoals, передає Новини.LIVE.

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"Михайло Мудрик, по дорозі в аеропорт, у сльозах дзвонив Арсеналу і просив їх щось зробити після того, як трансфер до Арсеналу зірвався", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у результаті українець перейшов із Шахтаря до Челсі, який погодився виплатити за футболіста колосальні 70 мільйонів євро та ще 30 мільйонів євро у вигляді бонусів.

Трансфер може відбутись влітку

У Челсі заграти в Мудрика ніяк не вдається, і він постійно наривається на жорстку критику вболівальників та експертів й вже у літнє трансферне вікно він може перейти до Арсеналу, або Ювентуса, повідомляє The Athletic.

За інформацією інсайдерів, "каноніри" розглядають варіант оренди, а також повноцінний трансфер Мудрика. Крім того, до боротьби включився Ювентус, який також може підписати українця. 

Нагадаємо, голкіпер Андрій Лунін піде з "Реала" — голкіпер отримає вигідну пропозицію від іншого клубу.

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Михайло Мудрик
Челсі
Арсенал
АПЛ

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