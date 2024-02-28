Мудрик плакав, коли летів у Лондон — у чому причина
Український вінгер Михайло Мудрик не стримав сльози по дорозі в лондонський аеропорт. Тоді він дізнався, що замість Арсенала гратиме за Челсі та просив керівництво “канонірів” щось запобігти.
Про це написали CentreGoals, передає Новини.LIVE.
"Михайло Мудрик, по дорозі в аеропорт, у сльозах дзвонив Арсеналу і просив їх щось зробити після того, як трансфер до Арсеналу зірвався", — йдеться в повідомленні.
🚨😢| Mykhailo Mudryk was in tears on the phone to Arsenal asking them to do something as he was on his way to the airport following his collapsed transfer to Arsenal.— CentreGoals. (@centregoals) February 28, 2024
[@Teamnewsandtix x @TheAthleticFC] pic.twitter.com/nzppJltsiU
Нагадаємо, у результаті українець перейшов із Шахтаря до Челсі, який погодився виплатити за футболіста колосальні 70 мільйонів євро та ще 30 мільйонів євро у вигляді бонусів.
Трансфер може відбутись влітку
У Челсі заграти в Мудрика ніяк не вдається, і він постійно наривається на жорстку критику вболівальників та експертів й вже у літнє трансферне вікно він може перейти до Арсеналу, або Ювентуса, повідомляє The Athletic.
За інформацією інсайдерів, "каноніри" розглядають варіант оренди, а також повноцінний трансфер Мудрика. Крім того, до боротьби включився Ювентус, який також може підписати українця.
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