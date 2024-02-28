Мудрик плакав, коли летів у Лондон — у чому причина

Михайло Мудрик. Фото: Reuters

Український вінгер Михайло Мудрик не стримав сльози по дорозі в лондонський аеропорт. Тоді він дізнався, що замість Арсенала гратиме за Челсі та просив керівництво “канонірів” щось запобігти.

Про це написали CentreGoals, передає Новини.LIVE.

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"Михайло Мудрик, по дорозі в аеропорт, у сльозах дзвонив Арсеналу і просив їх щось зробити після того, як трансфер до Арсеналу зірвався", — йдеться в повідомленні.

🚨😢| Mykhailo Mudryk was in tears on the phone to Arsenal asking them to do something as he was on his way to the airport following his collapsed transfer to Arsenal.



[@Teamnewsandtix x @TheAthleticFC] pic.twitter.com/nzppJltsiU — CentreGoals. (@centregoals) February 28, 2024

Нагадаємо, у результаті українець перейшов із Шахтаря до Челсі, який погодився виплатити за футболіста колосальні 70 мільйонів євро та ще 30 мільйонів євро у вигляді бонусів.

Трансфер може відбутись влітку

У Челсі заграти в Мудрика ніяк не вдається, і він постійно наривається на жорстку критику вболівальників та експертів й вже у літнє трансферне вікно він може перейти до Арсеналу, або Ювентуса, повідомляє The Athletic.

За інформацією інсайдерів, "каноніри" розглядають варіант оренди, а також повноцінний трансфер Мудрика. Крім того, до боротьби включився Ювентус, який також може підписати українця.

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