В Шахтере назвали главную проблему Мудрика в Челси

Михаил Мудрик в матче за "Челси". Фото: instagram.com/chelseafc/

Полузащитник сборной Украины и лондонского "Челси" Михаил Мудрик потерял место в основном составе английской команды. В последние недели тренерский штаб почти перестал выпускать на поле молодого игрока.

В бывшем клубе Мудрика рассказали, почему Михаил столкнулся с трудностями в Англии, сообщает Evening Standard.

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Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин считает Михаила Мудрика самым талантливым и уникальным футболистом в мире. Он верит в то, что украинский игрок рано или поздно станет звездой в АПЛ.

Михаил Мудрик в матче против "Ливерпуля". Фото: Reuters/Matthew Childs

Что мешает прогрессу Мудрика

Полузащитник сборной Украины в этом сезоне забил за "Челси" четыре гола и сделал три результативные передачи. Спортивные эксперты критикуют Михаила Мудрика за эгоизм на футбольном поле, желание обыграть несколько соперников в каждом эпизоде и проблемах при взаимопонимании с партнерами по команде.

Однако Сергей Палкин не сомневается в том, что Михаил Мудрик преодолеет эти проблемы. Он напомнил, что речь идет о молодом футболисте, который переехал из Украины в один из самых сильных чемпионатов в мире.

По мнению Палкина, тренерский штаб "Челси" должен уделять Мудрику больше времени, аккуратно заниматься его развитием. Если лондонский клуб это сделает, то вскоре украинский футболист станет незаменимым игроком для "синих".

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