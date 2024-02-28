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В Шахтере назвали главную проблему Мудрика в Челси

28 февраля 2024 10:32
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
В Шахтере назвали главную проблему Мудрика в Челси
Михаил Мудрик в матче за "Челси". Фото: instagram.com/chelseafc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины и лондонского "Челси" Михаил Мудрик потерял место в основном составе английской команды. В последние недели тренерский штаб почти перестал выпускать на поле молодого игрока.

В бывшем клубе Мудрика рассказали, почему Михаил столкнулся с трудностями в Англии, сообщает Evening Standard.  

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Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин считает Михаила Мудрика самым талантливым и уникальным футболистом в мире. Он верит в то, что украинский игрок рано или поздно станет звездой в АПЛ.

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик в матче против "Ливерпуля". Фото: Reuters/Matthew Childs

Что мешает прогрессу Мудрика 

Полузащитник сборной Украины в этом сезоне забил за "Челси" четыре гола и сделал три результативные передачи. Спортивные эксперты критикуют Михаила Мудрика за эгоизм на футбольном поле, желание обыграть несколько соперников в каждом эпизоде и проблемах при взаимопонимании с партнерами по команде. 

Однако Сергей Палкин не сомневается в том, что Михаил Мудрик преодолеет эти проблемы. Он напомнил, что речь идет о молодом футболисте, который переехал из Украины в один из самых сильных чемпионатов в мире.

По мнению Палкина, тренерский штаб "Челси" должен уделять Мудрику больше времени, аккуратно заниматься его развитием. Если лондонский клуб это сделает, то вскоре украинский футболист станет незаменимым игроком для "синих". 

Напомним, голкипер Андрей Лунин уйдет из "Реала" — голкипер получит выгодное предложение от другого клуба. 

Донецкий "Шахтер" может сменить тренера — кто возглавит команду.

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Трубин перейдет из "Бенфики" в один из самых известных клубов мира.

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спорт
футбол
ФК Шахтер
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Челси
Сергей Палкин

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