У Шахтарі назвали головну проблему Мудрика в Челсі

Михайло Мудрик у матчі за "Челсі". Фото: instagram.com/chelseafc/

Півзахисник збірної України та лондонського "Челсі" Михайло Мудрик втратив місце в основному складі англійської команди. Останніми тижнями тренерський штаб майже перестав випускати на поле молодого гравця.

У колишньому клубі Мудрика розповіли, чому Михайло зіштовхнувся із труднощами в Англії, повідомляє Evening Standard.

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Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін вважає Михайла Мудрика найталановитішим і найунікальнішим футболістом у світі. Він вірить у те, що український гравець рано чи пізно стане зіркою в АПЛ.

Михайло Мудрик у матчі проти "Ліверпуля". Фото: Reuters/Matthew Childs

Що заважає прогресу Мудрика

Півзахисник збірної України цього сезону забив за "Челсі" чотири голи та зробив три результативні передачі. Спортивні експерти критикують Михайла Мудрика за егоїзм на футбольному полі, бажання обіграти кілька суперників у кожному епізоді та проблемах при взаєморозумінні з партнерами по команді.

Однак Сергій Палкін не сумнівається, що Михайло Мудрик подолає ці проблеми. Він нагадав, що йдеться про молодого футболіста, який переїхав з України в один із найсильніших чемпіонатів у світі.

На думку Палкіна, тренерський штаб "Челсі" має приділяти Мудрику більше часу, акуратно займатися його розвитком. Якщо лондонський клуб це зробить, незабаром український футболіст стане незамінним гравцем для "синіх".

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