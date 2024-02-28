Мудрик плакал, когда летел в Лондон — в чем причина

Михаил Мудрик. Фото: Reuters

Украинский вингер Михаил Мудрик не сдержал слезы на пути в лондонский аэропорт. Тогда он узнал, что вместо ''Арсенала'' будет играть за ''Челси'' и просил руководство "канониров" что-то предотвратить.

Об этом написали CentreGoals, передает Новини.LIVE.

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"Михаил Мудрик, по дороге в аэропорт, в слезах звонил Арсеналу и просил их что-то сделать после того, как трансфер в Арсенал сорвался", — говорится в сообщении.

🚨😢| Mykhailo Mudryk был в tears на телефоне к арсеналу бросил их к something as he was on his way to airport following his collapsed transfer to arsenal.



[ @Teamnewsandtix x @TheAthleticFC ] pic.twitter.com/nzppJltsiU – CentreGoals. (@centregoals) February 28, 2024

Напомним, в результате украинец перешел из ''Шахтера'' в ''Челси'', который согласился выплатить за футболиста колоссальные 70 миллионов евро и еще 30 миллионов евро в виде бонусов.

Трансфер может состояться летом

В ''Челси'' заиграть в Мудрика никак не удается, и он постоянно нарывается на жесткую критику болельщиков и экспертов и уже в летнее трансферное окно он может перейти в ''Арсенал'' или ''Ювентус'', сообщает The Athletic.

По информации инсайдеров, "канониры" рассматривают вариант аренды, а также полноценный трансфер Мудрика. Кроме того, в борьбу включился ''Ювентус'', который тоже может подписать украинца.

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