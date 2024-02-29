Почеттіно знову поскаржився на Мудрика

Маурісіо Почеттіно та Михайло Мудрик. Фото: "Челсі"

Лондонський "Челсі" виграв у 1/8 фіналу Кубка Англії у "Лідса" з рахунком 3:2, а один із м'ячів "синіх" забив Михайло Мудрик. Головний тренер Мауріссіо Почеттіно після матчу оцінив гру українця.

При цьому у Почеттіно у коментарі ITV Sport знайшлися навіть критичні слова у бік Мудрика.

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За словами Почеттіно, Мудрик, попри свій великий талант, досі не інтегрувався до команди, що є його основною проблемою.

"Мудрик має приголомшливий талант, який необхідно успішно впроваджувати в команду, враховуючи, що цей процес вимагає часу. Ця проблема стосується не тільки Мудрика, але й інших гравців. На високому рівні важливо володіти навичками як з м'ячем, так і без нього", — зазначив Почеттіно.

Зазначимо, що раніше повідомлялося, що у "Челсі" проблеми з інтеграцією не тільки у Мудрика, але й інших нових гравців, серед яких Енцо Фернандес.

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