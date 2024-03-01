Жена Роналду забрала детей и улетела от Криштиану
Джорджина Родригес вместе с детьми покинула Саудовскую Аравию. Жена лидера португальского "Аль-Насра" Криштиану Роналду улетела в неизвестном направлении.
Испанская модель на своей странице в Instagram опубликовала серию семейных фотографий.
Криштиану Роналду не смог помочь "Аль-Насру" в матче с "Аль-Хазмом". Без португальского футболиста команда Луиша Каштру пропустила решающий год на восьмой добавленной минуте, сыграла вничью со счетом 4:4 и потеряла важные баллы в борьбе за чемпионский титул.
Жена Роналду взяла детей в путешествие
В день матча Джорджина Родригес опубликовала снимки, из которых стало понятно, что семья португальского игрока улетела из Саудовской Аравии. Испанская модель на фотографиях позирует около личного самолета, а дети звездной пары развлекаются уже на борту.
"В фантастическое место с моими детьми", — подписала Джорджина Родригес серию снимков.
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес воспитывают пятерых детей. Жена футболиста часто ездит в Европу, поскольку ей не нравится жить в Саудовской Аравии. Почти всегда ее сопровождают дети, которых девушка возит на самые известные и популярные курорты Европы.
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