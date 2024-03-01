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Жена Роналду забрала детей и улетела от Криштиану

1 марта 2024 10:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Жена Роналду забрала детей и улетела от Криштиану
Джорджина Родригес рядом с частным самолетом. Фото: instagram.com/georginagio/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Джорджина Родригес вместе с детьми покинула Саудовскую Аравию. Жена лидера португальского "Аль-Насра" Криштиану Роналду улетела в неизвестном направлении. 

Испанская модель на своей странице в Instagram опубликовала серию семейных фотографий. 

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Дети Криштиану Роналду
Дети Криштиану Роналду по пути в самолет. Фото: instagram.com/georginagio/

Жена Роналду взяла детей в путешествие

В день матча Джорджина Родригес опубликовала снимки, из которых стало понятно, что семья португальского игрока улетела из Саудовской Аравии. Испанская модель на фотографиях позирует около личного самолета, а дети звездной пары развлекаются уже на борту. 

"В фантастическое место с моими детьми", — подписала Джорджина Родригес серию снимков. 

Дети Криштиану Роналду
Семья Роналду развлекается во время полета. Фото: instagram.com/georginagio/

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес воспитывают пятерых детей. Жена футболиста часто ездит в Европу, поскольку ей не нравится жить в Саудовской Аравии. Почти всегда ее сопровождают дети, которых девушка возит на самые известные и популярные курорты Европы. 

Напомним, "Динамо" может остаться без капитана — Буяльский ждет трансфер.

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спорт
футбол
Криштиану Роналду
Джорджина Родригес
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