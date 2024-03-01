Жена Роналду забрала детей и улетела от Криштиану

Джорджина Родригес рядом с частным самолетом. Фото: instagram.com/georginagio/

Джорджина Родригес вместе с детьми покинула Саудовскую Аравию. Жена лидера португальского "Аль-Насра" Криштиану Роналду улетела в неизвестном направлении.

Испанская модель на своей странице в Instagram опубликовала серию семейных фотографий.

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Дети Криштиану Роналду по пути в самолет. Фото: instagram.com/georginagio/

Жена Роналду взяла детей в путешествие

В день матча Джорджина Родригес опубликовала снимки, из которых стало понятно, что семья португальского игрока улетела из Саудовской Аравии. Испанская модель на фотографиях позирует около личного самолета, а дети звездной пары развлекаются уже на борту.

"В фантастическое место с моими детьми", — подписала Джорджина Родригес серию снимков.

Семья Роналду развлекается во время полета. Фото: instagram.com/georginagio/

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес воспитывают пятерых детей. Жена футболиста часто ездит в Европу, поскольку ей не нравится жить в Саудовской Аравии. Почти всегда ее сопровождают дети, которых девушка возит на самые известные и популярные курорты Европы.

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