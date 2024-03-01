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Динамо может остаться без капитана — Буяльский ждет трансфер

1 марта 2024 07:38
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Динамо может остаться без капитана — Буяльский ждет трансфер
Виталий Буяльский во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Еще один футболист сборной Украины и киевского "Динамо" может продолжить карьеру в чемпионате Испании по футболу. Виталий Буяльский оказался в сфере интересов сразу нескольких зарубежных клубов. 

"Динамо" может отпустить опытного футболиста в конце текущего сезона, сообщает Diario AS

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Капитан "бело-синих" Виталий Буяльский проводит один из лучших сезонов в своей карьере. Это отмечают не только болельщики "Динамо", но и зарубежные спортивные аналитики. Киевский клуб может получить сразу несколько предложений о трансфере полузащитника. 

Виталий Буяльский
Виталий Буяльский празднует победу с партнерами по команде. Фото: пресс-служба "Динамо"

Куда уйдет Буяльский 

Уже летом опытный футболист может перейти в испанский клуб. На этот раз речь идет не о "Жироне". В услугах Виталия Буяльского заинтересована "Севилья", которая в этом сезоне ведет борьбу за выживание в Ла Лиге. Если команде удастся сохранить прописку в элитном дивизионе, она станет активным игроком на трансферном рынке, и Буяльский может стать одним из новичков "Севильи". 

Также на Виталия Буяльского претендуют итальянская "Фиорентина" и турецкий "Бешикташ", однако именно испанцы являются фаворитами в борьбе за игрока. Ориентировочная трансферная стоимость капитана "бело-синих" составляет шесть миллионов евро. 

В сезоне 2023/2024 Виталий Буяльский сыграл за "Динамо" 15 матчей, в которых забил семь голов и сделал пять результативных передач. 

Напомним, "Динамо" нашло игрока на позицию защитника и готовит трансфер. 

В Англии нашли Мудрику новую позицию на поле.

Голкипер Андрей Лунин уйдет из "Реала" — голкипер получит выгодное предложение от другого клуба. 

Забарный готовится к смене клуба — его хотят пригласить две команды.

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