Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Жирона продаст Цыганкова — куда перейдет украинец arrow

Жирона продаст Цыганкова — куда перейдет украинец

1 марта 2024 08:21
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Жирона продаст Цыганкова — куда перейдет украинец
Виктор Цыганков забил очередной гол в Испании. Фото: instagram.com/gironafc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник испанской "Жироны" и сборной Украины Виктор Цыганков во время летнего межсезонья перейдет в известный клуб. У него появится реальный шанс выиграть трофей. 

"Жирона" готова продать Цыганкова, чтобы пополнить клубную казну, сообщает Tutto Mercato

Читайте также:

Украинский полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков остается одним из лидеров своей команды. Каталонцы готовы к уходу хавбека, если это принесет клубу финансовую выгоду. Летом "Жирона" может получить предложение по трансферу сразу нескольких игроков, среди которых есть и Цыганков. 

Цыганков и Довбик
Цыганков и Довбик празднуют победу. Фото: instagram.com/gironafc/

Где продолжит карьеру украинец 

В услугах Виктора Цыганкова заинтересован миланский "Интер", который ведет борьбу за чемпионский титул в Серии А. Тренерский штаб "нерадзурри" во главе с Симоне Индзаги хочет добавить креативности средней линии команды. Виктор Цыганков оказался в списке футболистов, которыми интересуется финалист Лиги чемпионов-2023. 

Цыганков и Довбик
Цыганков и Довбик благодарят болельщиков. Фото: instagram.com/gironafc/

"Интер" предложит за Цыганкова 27 млн евро. Если "Жирона" согласится на такие условия, часть средств достанутся киевскому "Динамо". Именно о таком условии договорились украинский и испанский клубы. 

В сезоне 2023/2024 Виктор Цыганков сыграл за "Жирону" 21 матч. Он забил шесть голов и сделал три результативные передачи. 

Напомним, "Динамо" может остаться без капитана — Буяльский ждет трансфер.

"Динамо" нашло игрока на позицию защитника и готовит трансфер. 

В Англии нашли Мудрику новую позицию на поле.

Голкипер Андрей Лунин уйдет из "Реала" — голкипер получит выгодное предложение от другого клуба. 

Забарный готовится к смене клуба — его хотят пригласить две команды.

спорт
футбол
Виктор Цыганков
Футбол трансферы
Жирона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

20 февраля 2024
Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

28 февраля 2024

07:46 Лунин уйдет из Реала — голкипер получит выгодное предложение от другого клуба

21 февраля 2024
Новость с видео

07:04 Экономическое бронирование от призыва — какие два варианта возможны в Украине

08:39 Выплаты за контракт с ВСУ — как изменились суммы в 2024 году

19 февраля 2024
Новость с видео

22:34 В Украине уклонистов будут штрафовать более чем на 50 тысяч гривен — за что накажут