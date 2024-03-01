Жирона продаст Цыганкова — куда перейдет украинец

Виктор Цыганков забил очередной гол в Испании. Фото: instagram.com/gironafc/

Полузащитник испанской "Жироны" и сборной Украины Виктор Цыганков во время летнего межсезонья перейдет в известный клуб. У него появится реальный шанс выиграть трофей.

"Жирона" готова продать Цыганкова, чтобы пополнить клубную казну, сообщает Tutto Mercato.

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Украинский полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков остается одним из лидеров своей команды. Каталонцы готовы к уходу хавбека, если это принесет клубу финансовую выгоду. Летом "Жирона" может получить предложение по трансферу сразу нескольких игроков, среди которых есть и Цыганков.

Цыганков и Довбик празднуют победу. Фото: instagram.com/gironafc/

Где продолжит карьеру украинец

В услугах Виктора Цыганкова заинтересован миланский "Интер", который ведет борьбу за чемпионский титул в Серии А. Тренерский штаб "нерадзурри" во главе с Симоне Индзаги хочет добавить креативности средней линии команды. Виктор Цыганков оказался в списке футболистов, которыми интересуется финалист Лиги чемпионов-2023.

Цыганков и Довбик благодарят болельщиков. Фото: instagram.com/gironafc/

"Интер" предложит за Цыганкова 27 млн евро. Если "Жирона" согласится на такие условия, часть средств достанутся киевскому "Динамо". Именно о таком условии договорились украинский и испанский клубы.

В сезоне 2023/2024 Виктор Цыганков сыграл за "Жирону" 21 матч. Он забил шесть голов и сделал три результативные передачи.

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