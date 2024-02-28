Зінченко назвав свого найкращого друга в англійському футболі

Олександр Зінченко бореться із двома суперниками. Фото: REUTERS/Tony Obrien

Футболіст збірної України Олександр Зінченко розповів про партнера по "Арсеналу", якому він найбільше довіряє. Захисник оцінив атмосферу у роздягальні лондонської команди.

Зінченко пожартував, що знає свого друга більше ніж дружину, повідомляє офіційний сайт "Арсеналу".

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Тренерський штаб "канонірів" підписав контракт з Олександром Зінченком півтора року тому. Українського футболіста запросили до "Арсеналу" через його великий досвід, вміння зіграти на кількох позиціях та авторитету на полі та в роздягальні.

Габі Жезус у матчі за "Арсенал". Фото: REUTERS/Carl Recine

Хто став найкращим другом Зінченка

Одночасно з Олександром до "Арсеналу" з "Манчестер Сіті" перейшов форвард Габріель Жезус. Українець вважає бразильця своїм найкращим другом в Англії. Вони провели разом багато років і розуміють одне одного з півслова і на полі, і в житті.

Зінченко розповів, що вони із Жезусом давно дружать сім'ями. Їхні дружини спілкуються, а діти грають один з одним. Футболісти ділять радісні моменти та підтримують один одного під час важких ситуацій.

"У роздягальні "Арсенала" панує сімейна атмосфера. Ми завжди готові допомогти один одному. Ми стали згуртованою командою з високим моральним духом. Але якщо виділити когось одного, то це буде Габі Жезус. Ми дуже довго знайомі й чудово спілкуємося", — розповів Олександр Зінченко.

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