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Зінченко назвав свого найкращого друга в англійському футболі

28 лютого 2024 13:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Зінченко назвав свого найкращого друга в англійському футболі
Олександр Зінченко бореться із двома суперниками. Фото: REUTERS/Tony Obrien
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Футболіст збірної України Олександр Зінченко розповів про партнера по "Арсеналу", якому він найбільше довіряє. Захисник оцінив атмосферу у роздягальні лондонської команди.

Зінченко пожартував, що знає свого друга більше ніж дружину, повідомляє офіційний сайт "Арсеналу".

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Тренерський штаб "канонірів" підписав контракт з Олександром Зінченком півтора року тому. Українського футболіста запросили до "Арсеналу" через його великий досвід, вміння зіграти на кількох позиціях та авторитету на полі та в роздягальні.

Габі Жезус
Габі Жезус у матчі за "Арсенал". Фото: REUTERS/Carl Recine

Хто став найкращим другом Зінченка

Одночасно з Олександром до "Арсеналу" з "Манчестер Сіті" перейшов форвард Габріель Жезус. Українець вважає бразильця своїм найкращим другом в Англії. Вони провели разом багато років і розуміють одне одного з півслова і на полі, і в житті.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Зінченко розповів, що вони із Жезусом давно дружать сім'ями. Їхні дружини спілкуються, а діти грають один з одним. Футболісти ділять радісні моменти та підтримують один одного під час важких ситуацій.

"У роздягальні "Арсенала" панує сімейна атмосфера. Ми завжди готові допомогти один одному. Ми стали згуртованою командою з високим моральним духом. Але якщо виділити когось одного, то це буде Габі Жезус. Ми дуже довго знайомі й чудово спілкуємося", — розповів Олександр Зінченко.

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спорт
футбол
Олександр Зінченко
Англійська Прем'єр-ліга
Манчестер Сіті
Арсенал

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