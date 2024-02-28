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Зинченко назвал своего лучшего друга в английском футболе

28 февраля 2024 13:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Зинченко назвал своего лучшего друга в английском футболе
Александр Зинченко борется с двумя соперниками. Фото: REUTERS/Tony Obrien
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Футболист сборной Украины Александр Зинченко рассказал о партнере по "Арсеналу", которому он больше всего доверяет. Защитник оценил атмосферу в раздевалке лондонской команды. 

Зинченко пошутил, что знает своего друга больше, чем жену, сообщает официальный сайт "Арсенала". 

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Тренерский штаб "канониров" подписал контракт с Александром Зинченко полтора года назад. Украинского футболиста пригласили в "Арсенал" из-за его большого опыта, умения сыграть на нескольких позициях и авторитета на поле и в раздевалке. 

Габи Жезус
Габи Жезус в матче за "Арсенал". Фото: REUTERS/Carl Recine

Кто стал лучшим другом Зинченко

Одновременно с Александром в "Арсенал" из "Манчестер Сити" перешел форвард Габриэль Жезус. Украинец считает бразильца своим лучшим другом в Англии. Они провели вместе много лет и понимают друг друга с полуслова и на поле, и в жизни. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Alex Zinchenko (@zinchenko)

Зинченко рассказал, что они с Жезусом давно дружат семьями. Их жены общаются, а дети играют друг с другом. Футболисты делят радостные моменты и поддерживают друг друга во время тяжелых ситуаций. 

"В раздевалке "Арсенала" царит семейная атмосфера. Мы всегда готовы помочь друг другу. Мы стали сплоченной командой с высоким моральным духом. Но если выделить кого-то одного, то это будет Габи Жезус. Мы очень долго знакомы и прекрасно общаемся", — рассказал Александр Зинченко. 

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спорт
футбол
Александр Зинченко
Английская Премьер-лига
Манчестер Сити
Арсенал

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