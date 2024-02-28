Зинченко назвал своего лучшего друга в английском футболе

Александр Зинченко борется с двумя соперниками. Фото: REUTERS/Tony Obrien

Футболист сборной Украины Александр Зинченко рассказал о партнере по "Арсеналу", которому он больше всего доверяет. Защитник оценил атмосферу в раздевалке лондонской команды.

Зинченко пошутил, что знает своего друга больше, чем жену, сообщает официальный сайт "Арсенала".

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Тренерский штаб "канониров" подписал контракт с Александром Зинченко полтора года назад. Украинского футболиста пригласили в "Арсенал" из-за его большого опыта, умения сыграть на нескольких позициях и авторитета на поле и в раздевалке.

Габи Жезус в матче за "Арсенал". Фото: REUTERS/Carl Recine

Кто стал лучшим другом Зинченко

Одновременно с Александром в "Арсенал" из "Манчестер Сити" перешел форвард Габриэль Жезус. Украинец считает бразильца своим лучшим другом в Англии. Они провели вместе много лет и понимают друг друга с полуслова и на поле, и в жизни.

Зинченко рассказал, что они с Жезусом давно дружат семьями. Их жены общаются, а дети играют друг с другом. Футболисты делят радостные моменты и поддерживают друг друга во время тяжелых ситуаций.

"В раздевалке "Арсенала" царит семейная атмосфера. Мы всегда готовы помочь друг другу. Мы стали сплоченной командой с высоким моральным духом. Но если выделить кого-то одного, то это будет Габи Жезус. Мы очень долго знакомы и прекрасно общаемся", — рассказал Александр Зинченко.

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