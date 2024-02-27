Зинченко рассказал, когда вернется после травмы
Левый защитник лондонского "Арсенала" и центральный полузащитник сборной Украины Александр Зинченко восстанавливается после травмы. Футболист старается поскорее вернуться в строй, чтобы помочь своим командами в важных матчах.
Об этом Александр рассказал во время благотворительного стрима по CS2 на канале csgomc_ua в Twich.
Когда Зинченко вернется на поле
По словам Зинченко, очень скоро стоит ждать его возвращения на поле. При этом Александр не назвал точные сроки.
"Надеюсь, что вернусь на поле очень-очень скоро. Сейчас очень важный период, очень важные игры не только в клубе, но и за сборную. Поэтому надеюсь на скорейшее восстановление от травмы. Я уже очень близок к этому", — сказал Зинченко.
Отметим, что в текущем сезоне Зинченко во всех турнирах сыграл 27 матчей, в которых забил один гол и сделал два ассиста.
В чемпионате Англии "Арсенал" идет на третьем месте с отставаним в 2 очка от лидирующего "Ливерпуля".
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