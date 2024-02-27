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Зинченко рассказал, когда вернется после травмы

27 февраля 2024 14:59
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Агабекян Карен
редактор
Зинченко рассказал, когда вернется после травмы
Защитник "Арсенала" Александр Зинченко. Фото: REUTERS/David Klein
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Левый защитник лондонского "Арсенала" и центральный полузащитник сборной Украины Александр Зинченко восстанавливается после травмы. Футболист старается поскорее вернуться в строй, чтобы помочь своим командами в важных матчах.

Об этом Александр рассказал во время благотворительного стрима по CS2 на канале csgomc_ua в Twich.

Когда Зинченко вернется на поле

По словам Зинченко, очень скоро стоит ждать его возвращения на поле. При этом Александр не назвал точные сроки.

"Надеюсь, что вернусь на поле очень-очень скоро. Сейчас очень важный период, очень важные игры не только в клубе, но и за сборную. Поэтому надеюсь на скорейшее восстановление от травмы. Я уже очень близок к этому", — сказал Зинченко.

Отметим, что в текущем сезоне Зинченко во всех турнирах сыграл 27 матчей, в которых забил один гол и сделал два ассиста.

В чемпионате Англии "Арсенал" идет на третьем месте с отставаним в 2 очка от лидирующего "Ливерпуля".

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футбол
Сборная Украины по футболу
Александр Зинченко
Арсенал
травма

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