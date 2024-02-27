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Зінченко розповів, коли повернеться після травми

27 лютого 2024 14:59
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Агабекян Карен
редактор
Зінченко розповів, коли повернеться після травми
Захисник "Арсеналу" Олександр Зінченко. Фото: REUTERS/David Klein
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Лівий захисник лондонського "Арсеналу" та центральний півзахисник збірної України Олександр Зінченко відновлюється після травми. Футболіст намагається якнайшвидше повернутися до ладу, щоб допомогти своїм командам у важливих матчах.

Про це Олександр розповів під час благодійного стриму CS2 на каналі csgomc_ua у Twich.

Коли Зінченко повернеться на поле

За словами Зінченка, дуже скоро варто чекати на його повернення на поле. При цьому Олександр не назвав точних термінів.

"Сподіваюся, що повернуся на поле дуже-дуже скоро. Зараз дуже важливий період, дуже важливі ігри не лише в клубі, а й за збірну. Тому сподіваюся на якнайшвидше відновлення від травми. Я вже дуже близький до цього", — сказав Зінченко.

Зазначимо, що цього сезону Зінченко у всіх турнірах зіграв 27 матчів, у яких забив один гол і зробив два асисти.

У чемпіонаті Англії "Арсенал" йде на третьому місці з відставанням у 2 очки від "Ліверпуля".

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футбол
Збірна України з футболу
Олександр Зінченко
Арсенал
травма

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