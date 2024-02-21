Зінченко не потрапив у заявку Арсеналу на Лігу чемпіонів

Олександр Зінченко під час матчу. Фото: instagram.com/zinchenko/

Захисник лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко не зіграє у першому матчі 1/8 Ліги чемпіонів проти "Порту". Українець не встиг відновитись від наслідків травми.

"Каноніри" підійшли до важливого поєдинку із серйозними втратами, повідомляє портал Новини.LIVE.

Олександр Зінченко продовжує відновлюватись від наслідків травми, яку 27-річний захисник отримав ще на початку лютого. Тренерський штаб "канонірів" до останнього сподівався, що український футболіст зможе вийти на поле, однак у результаті Зінченка навіть не заявили на цю гру.

Олександр Зінченко з дочкою у тренажерному залі. Фото: instagram.com/zinchenko/

Проблеми "Арсеналу" перед матчем

Тренування "канонірів" напередодні поєдинку також пропустили Габріел Жезус та Такехіро Томіясу. Томас Парті та Фабіу Вієра лише недавно повернулися з лазарету. Поки що незрозуміло, чи зможуть вони допомогти "Арсеналу" у матчі ЛЧ.

Поєдинок "Порту" та "Арсеналу" пройде в середу, 21 лютого, о 22:00 на стадіоні "Ештадіу ду Драгау". Головним арбітром зустрічі призначено Сердара Гезюбююка з Нідерландів.

Фаворитом протистояння вважається "Арсенал". Прогноз на користь перемоги "канонірів" оцінюється коефіцієнтом 1,69. Зробити ставку на Порту можна з коефіцієнтом 5,45. Нічия йде з коефіцієнтом 3,75.

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