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Зинченко не попал в заявку Арсенала на Лигу чемпионов

21 февраля 2024 17:04
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Зинченко не попал в заявку Арсенала на Лигу чемпионов
Александр Зинченко во время матча. Фото: instagram.com/zinchenko/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко не сыграет в первом матче 1/8 Лиги чемпионов против "Порту". Украинец не успел восстановиться от последствий травмы. 

"Канониры" подошли к важному поединку с серьезными потерями, сообщает портал Новини.LIVE. 

Александр Зинченко продолжает восстанавливаться от последствий травмы, которую 27-летний защитник получил еще в начале февраля. Тренерский штаб "канониров" до последнего надеялся на то, что украинский футболист сможет выйти на поле, однако в итоге Зинченко даже не заявили на эту игру. 

Александр Зинченко
Александр Зинченко с дочерью в тренажерном зале. Фото: instagram.com/zinchenko/

Проблемы "Арсенала" перед матчем 

Тренировку "канониров" накануне поединка также пропустили Габриэл Жезус и Такехиро Томиясу. Томас Парти и Фабиу Виера только недавно вернулись из лазарета. Пока непонятно, смогут ли они помочь "Арсеналу" в матче ЛЧ. 

Поединок "Порту" и "Арсенала" пройдет в среду, 21 февраля, в 22:00 на стадионе "Эштадиу ду Драгау". Главным арбитром встречи назначен Сердар Гезюбююк из Нидерландов. 

Фаворитом противостояния считается "Арсенал". Прогноз в пользу победы "канониров" оценивается коэффициентом 1,69. Сделать ставку на "Порту" можно с коэффициентом 5,45. Ничья идет с коэффициентом 3,75. 

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