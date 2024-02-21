Зинченко не попал в заявку Арсенала на Лигу чемпионов

Александр Зинченко во время матча. Фото: instagram.com/zinchenko/

Защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко не сыграет в первом матче 1/8 Лиги чемпионов против "Порту". Украинец не успел восстановиться от последствий травмы.

"Канониры" подошли к важному поединку с серьезными потерями, сообщает портал Новини.LIVE.

Александр Зинченко продолжает восстанавливаться от последствий травмы, которую 27-летний защитник получил еще в начале февраля. Тренерский штаб "канониров" до последнего надеялся на то, что украинский футболист сможет выйти на поле, однако в итоге Зинченко даже не заявили на эту игру.

Александр Зинченко с дочерью в тренажерном зале. Фото: instagram.com/zinchenko/

Проблемы "Арсенала" перед матчем

Тренировку "канониров" накануне поединка также пропустили Габриэл Жезус и Такехиро Томиясу. Томас Парти и Фабиу Виера только недавно вернулись из лазарета. Пока непонятно, смогут ли они помочь "Арсеналу" в матче ЛЧ.

Поединок "Порту" и "Арсенала" пройдет в среду, 21 февраля, в 22:00 на стадионе "Эштадиу ду Драгау". Главным арбитром встречи назначен Сердар Гезюбююк из Нидерландов.

Фаворитом противостояния считается "Арсенал". Прогноз в пользу победы "канониров" оценивается коэффициентом 1,69. Сделать ставку на "Порту" можно с коэффициентом 5,45. Ничья идет с коэффициентом 3,75.

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