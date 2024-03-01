Арсенал принял решение по поводу будущего Зинченко

Александр Зинченко перед матчем. Фото: instagram.com/zinchenko/

В лондонском "Арсенале" не исключают вариант поиска замены для Александра Зинченко. Тренерский штаб Микеля Артеты ждет от украинского футболиста более стабильных результатов.

"Канониры" могут подписать замену Зинченко уже ближайшим летом, сообщает The Athletic.

Читайте также:

Микель Артета ценит влияние, которое Александр Зинченко оказывает на команду. Тренер "Арсенала" считает украинца одним из лидеров раздевалки. Однако выступление защитника на поле не устраивает тренерский штаб "канониров".

Александр Зинченко в матче за "Арсенал". Фото: instagram.com/zinchenko/

Главная проблема Зинченко

Согласно версии журналиста Дэвида Орнштейна, уже во время летнего трансферного окна "Арсенал" может осуществить трансфер футболиста на позицию левого защитника. Тренерский штаб лондонцев не устраивает то, что Александр Зинченко подвержен травмам. Если ситуация не изменится, украинец может сменить клуб несмотря на то, что его контракт с "Арсеналом" действует еще два года.

То же самое касается универсального защитника Такехиро Томиясу. Японский футболист оказался в списке футболистов, которые могут сменить команду. Однако продажа футболистов не является приоритетной задачей для "канониров".

Лондонцы ищут нового центрфорварда. Речь не идет о приглашении в команду звезды мирового уровня. Кандидатами на переход в "Арсенал" стали Эван Фергюсон из "Брайтона" и Беньямин Шешко из "Лейпцига".

Напомним, "Динамо" может остаться без капитана — Буяльский ждет трансфер.

Жена Роналду забрала детей и улетела от Криштиану.

"Жирона" продаст Цыганкова — куда перейдет украинец.

"Динамо" нашло игрока на позицию защитника и готовит трансфер.

Голкипер Андрей Лунин уйдет из "Реала" — голкипер получит выгодное предложение от другого клуба.