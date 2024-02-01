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Магучих встановила унікальний рекорд та показала найкращий результат сезону у світі

1 лютого 2024 07:30
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Дмитро Богомолов
Журналіст
Магучих встановила унікальний рекорд та показала найкращий результат сезону у світі
Ярослава Магучих. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Чинна чемпіонка світу зі стрибків у висоту українка Ярослава Магучіх показала дивовижний результат на початку олімпійського 2024 року. Вона встановила рекорд змагань і найкращий результат сезону в світі — 2.04.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет та національна олімпійська збірна України, передає Новини.LIVE

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"Щойно чинна чемпіонка світу зі стрибків у висоту отримала нагороду найвищої проби на етапі Світового легкоатлетичного туру "бронзової" категорії — "International Jump Meeting" у Котбусі (Німеччина), встановивши при цьому рекорд змагань та найкращий результат сезону у світі — 2.04!" , – повідомили у НОК.

Зауважимо, що цей результат став повтором третього найкращого результату у кар'єрі Ярослави.

Побила рекорд з другої спроби

Шість із семи учасниць вже завершили боротьбу, тоді як учениця Тетяни Степанової її ще навіть не розпочинала.

Останньою, хто намагався скласти конкуренцію 22-річній дніпрянці, була господиня сектору Імке Оннен. Однак усі три її спроби на висоті 1.98 м виявилися невдалими, тож у залік пішов результат 1.94.

Могучих натомість взялася штурмувати рекорд турніру та найкращий результат сезону у світі та з другої спроби досягла успіху — 2.04.

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Ярослава Магучіх

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