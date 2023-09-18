Магучих прокомментировала важную победу и рассказала о планах

Ярослава Магучих на пьедестале. Фото: REUTERS/Marton Monus

Легкоатлетка Ярослава Магучих поделилась мнением о финале турнира "Бриллиантовой лиги" в Юджине. Украинская спортсменка доминировала на протяжение всей серии и добилась убедительной победы в решающей стадии соревнования.

Магучих на своей странице в Instagram рассказала о том, чем будет заниматься в ближайшие месяцы.

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Чем будет заниматься Магучих

Легкоатлетка заявила, что довольна теми результатами, которые ей удалось продемонстрировать на турнирах "Бриллиантовой лиги". Одной из главных целей на сезон было побить мировой рекорд. И теперь Ярослава Магучих хочет уделить себе больше времени.

"Настало время, чтобы отдохнуть, побыть с семьей и заняться собой. Я должна подготовиться к осенним тренировкам. Цели остаются прежними, и зимой я продолжу работу над их достижением", — заверила Ярослава Магучих.

Прыжок Магучих. Фото: REUTERS/Yves Herman

Украинка поблагодарила болельщиков, которые поддерживают ее на турнирах. Спортсменка заверила, что скоро снова сможет порадовать соотечественников высокими результатами и яркими эмоциями. Свои победы Магучих посвящает Украине.

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