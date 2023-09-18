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Магучих прокомментировала важную победу и рассказала о планах

18 сентября 2023 11:06
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Магучих прокомментировала важную победу и рассказала о планах
Ярослава Магучих на пьедестале. Фото: REUTERS/Marton Monus
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Легкоатлетка Ярослава Магучих поделилась мнением о финале турнира "Бриллиантовой лиги" в Юджине. Украинская спортсменка доминировала на протяжение всей серии и добилась убедительной победы в решающей стадии соревнования. 

Магучих на своей странице в Instagram рассказала о том, чем будет заниматься в ближайшие месяцы. 

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Чем будет заниматься Магучих

Легкоатлетка заявила, что довольна теми результатами, которые ей удалось продемонстрировать на турнирах "Бриллиантовой лиги". Одной из главных целей на сезон было побить мировой рекорд. И теперь Ярослава Магучих хочет уделить себе больше времени. 

"Настало время, чтобы отдохнуть, побыть с семьей и заняться собой. Я должна подготовиться к осенним тренировкам. Цели остаются прежними, и зимой я продолжу работу над их достижением", — заверила Ярослава Магучих. 

Ярослава Магучих
Прыжок Магучих. Фото: REUTERS/Yves Herman

Украинка поблагодарила болельщиков, которые поддерживают ее на турнирах. Спортсменка заверила, что скоро снова сможет порадовать соотечественников высокими результатами и яркими эмоциями. Свои победы Магучих посвящает Украине. 

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