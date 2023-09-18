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Магучіх прокоментувала важливу перемогу та розповіла про плани

18 вересня 2023 11:06
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Магучіх прокоментувала важливу перемогу та розповіла про плани
Ярослава Магучіх на п'єдесталі. Фото: REUTERS/Marton Monus
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Легкоатлетка Ярослава Магучіх поділилася думкою про фінал турніру "Діамантової ліги" в Юджині. Українська спортсменка домінувала протягом всієї серії й здобула переконливу перемогу у вирішальній стадії змагання.

Магучіх на своїй сторінці в Instagram розповіла про те, чим займатиметься найближчими місяцями.

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Ярослава Магучіх завершила турнір "Діамантової ліги" з результатом 2,03 метра — саме таку висоту українська спортсменка взяла у фіналі. 21-річна спортсменка стала абсолютною тріумфаторкою цього сезону.

Чим займатиметься Магучіх

Легкоатлетка заявила, що задоволена тими результатами, які їй вдалося продемонструвати на турнірах "Діамантової ліги". Однією з головних цілей на сезон було побити світовий рекорд. І тепер Ярослава Магучіх хоче приділити собі більше часу.

"Настав час, щоб відпочити, побути з сім'єю і зайнятися собою. Я маю підготуватися до осінніх тренувань. Цілі залишаються колишніми, і взимку я продовжу роботу над їх досягненням", — запевнила Ярослава Магучіх.

Ярослава Магучих
Стрибок Магучіх. Фото: REUTERS/Yves Herman

Українка подякувала вболівальникам, які підтримують її на турнірах. Спортсменка запевнила, що незабаром знову зможе порадувати співвітчизників високими результатами та яскравими емоціями. Свої перемоги Магучіх присвячує Україні.

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