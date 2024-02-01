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Могучих установила уникальный рекорд и показала лучший результат сезона в мире

1 февраля 2024 07:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Могучих установила уникальный рекорд и показала лучший результат сезона в мире
Ярослава Магучих. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Действующая чемпионка мира по прыжкам в высоту украинка Ярослава Магучих показала удивительный результат в начале олимпийского 2024 года. Она установила рекорд соревнований и лучший результат сезона в мире — 2.04.

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет и Национальная олимпийская сборная Украины, передает Новини.LIVE

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"Только что действующая чемпионка мира по прыжкам в высоту получила награду высшей пробы на этапе Всемирного легкоатлетического тура "бронзовой" категории — "International Jump Meeting" в Котбусе (Германия), установив при этом рекорд соревнований и лучший результат сезона в мире — 2.04!", — сообщили в НОК.

Заметим, что этот результат стал повтором третьего лучшего результата в карьере Ярославы.

Побила рекорд со второй попытки

Шесть из семи участниц уже завершили борьбу, тогда как ученица Татьяны Степановой ее еще не начинала.

Последней, кто пытался составить конкуренцию 22-летней днепрянке, была хозяйка сектора Имке Оннен. Однако все три попытки на высоте 1.98 м оказались неудачными, поэтому в зачет пошел результат 1.94.

Могучих взялась штурмовать рекорд турнира и лучший результат сезона в мире и со второй попытки добилась успеха — 2.04.

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Ярослава Магучих

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