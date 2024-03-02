Провал Магучих ставит под сомнение золото на Олимпиаде
В шотландском Глазго проходит легкоатлетический чемпионат мира в помещении. На нем Украине первую медаль принесла прыгунья в высоту Ярослава Магучих.
Украинская спортсменка довольствовалась серебряной наградой, сообщил портал Новини.LIVE.
В текущем сезоне Магучих единолично была лидером, ей принадлежит рекорд этой зимы — 2,04 м. К тому же она была чемпионкой мира на прошлом турнире в 2022-м году. Много факторов показывали, что у Ярославы даже конкурентов не будет в Глазго.
Серебро Магучих — это неудача
Магучих начала выступать на турнире с планки на 1,92 см. На этом этапе уже вылетела украинка Юлия Левченко, которой покорилась лишь отметка в 1,84 м, а с 1,88 м она не справилась и стала девятой.
Магучих высоту в 1,92 м взяла с первой попытки, как и 1,95 м, где немного зацепила планку.
Легко Ярославе далась высота 1,97 м. Конкуренцию Магучих к этому моменту составляла австралийка Никола Олислагерс, взявшая высоту со второй попытки.
Когда планка оказалась на высоте 1,99 м, то Магучих и Олислагерс провалили первые две попытки. Затем Ярослава сбила планку и на третьей, а австралийка все же справилась с ней и выиграла золотую медаль. Если бы Никола также не смогла перепрыгнуть 1,99 м, золото досталось бы украинке из-за лучшего показателя сделанных попыток.
Бронзовую медаль на турнире выиграла словенка Лия Апостоловски с результатом — 1,95 м.
Напомним, "Динамо" может остаться без капитана — Буяльский ждет трансфер.
Жена Роналду забрала детей и улетела от Криштиану.
"Жирона" продаст Цыганкова — куда перейдет украинец.
"Арсенал" принял решение по поводу будущего Зинченко.
"Динамо" нашло игрока на позицию защитника и готовит трансфер.
Читайте Новини.LIVE!