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Провал Магучих ставит под сомнение золото на Олимпиаде

2 марта 2024 07:16
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Агабекян Карен
редактор
Провал Магучих ставит под сомнение золото на Олимпиаде
Магучих, Олислагерс и Апостоловски. Фото: REUTERS/Paul Childs
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В шотландском Глазго проходит легкоатлетический чемпионат мира в помещении. На нем Украине первую медаль принесла прыгунья в высоту Ярослава Магучих.

Украинская спортсменка довольствовалась серебряной наградой, сообщил портал Новини.LIVE.

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В текущем сезоне Магучих единолично была лидером, ей принадлежит рекорд этой зимы — 2,04 м. К тому же она была чемпионкой мира на прошлом турнире в 2022-м году. Много факторов показывали, что у Ярославы даже конкурентов не будет в Глазго.

Ярослава Магучих
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих. Фото: REUTERS/Hannah Mckay

Серебро Магучих — это неудача

Магучих начала выступать на турнире с планки на 1,92 см. На этом этапе уже вылетела украинка Юлия Левченко, которой покорилась лишь отметка в 1,84 м, а с 1,88 м она не справилась и стала девятой.

Магучих высоту в 1,92 м взяла с первой попытки, как и 1,95 м, где немного зацепила планку.

Легко Ярославе далась высота 1,97 м. Конкуренцию Магучих к этому моменту составляла австралийка Никола Олислагерс, взявшая высоту со второй попытки.

Когда планка оказалась на высоте 1,99 м, то Магучих и Олислагерс провалили первые две попытки. Затем Ярослава сбила планку и на третьей, а австралийка все же справилась с ней и выиграла золотую медаль. Если бы Никола также не смогла перепрыгнуть 1,99 м, золото досталось бы украинке из-за лучшего показателя сделанных попыток.

Бронзовую медаль на турнире выиграла словенка Лия Апостоловски с результатом — 1,95 м.

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Ярослава Магучих
Юлия Левченко
Легкая атлетика
прыжки в высоту

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