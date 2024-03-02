Динамо в непростом матче обыграло Черноморец — Шовковский еще не терял очки

Шепелев после забитого мяча. Фото: "Динамо"

В 19-м туре Украинской премьер-лиги киевское "Динамо" принимало "Черноморец". Для киевлян это был первый домашний матч со зрителями за время полномасштабного российского вторжения.

"Динамо" выиграло со счетом 1:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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Обзор матча "Динамо" — "Черноморец"

"Динамо" очень активно начало матч и за первые 10 минут имело несколько хороших моментов для взятия ворот. Затем игра успокоилась и уже обе команды ходили в атаки. Равная игра продолжалась до 38-й минуты, когда киевляне открыли счет.

Первый гол "Динамо" вышел курьезным. После навеса Волошина голкипер одесситов Варакута руками отбил мяч себе на дальнюю штангу, где первым в касание сыграл Шепелев.

Во втором тайме "Динамо" удалось контролировать матч в позиционном нападении. Конечно, у "Черноморца" были моменты, но опасными их назвать сложно.

После замен во втором тайме от обеих команд моментов стало еще меньше. Поэтому не удивительно, что игра завершилась со счетом 1:0 в пользу "Динамо".

"Динамо" — "Черноморец" — 1:0

Гол: "Шепелев, 38

"Динамо" Киев: Бущан — Караваев (Тимчик, 89), Попов, Михавко, Овчаренко — Бражко, Шепелев (Андриевский, 75) — Волошин (Бенито, 89), Шапаренко, Кабаев — Ванат (Супряга, 75).



"Черноморец": Варакута — Бадибанга, Салюк, Гучек, Брагару — Кузык (Присяжнюк, 89), Васильев (Ипалибо, 77), Авагимян — Бойчук, Иеде (Зе Гомеш, 75), Штогрин.



Предупреждение: Бражко, Кабаев — Зе Гомеш

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