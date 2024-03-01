Де Брюйне получит рекордный контракт в истории футбола

Кевин Де Брюйне перед матчем. Фото: REUTERS/Peter Nicholls

Полузащитник сборной Бельгии и английского "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне стал главной трансферной целью одного из самых богатых клубов мира. Речь идет о команде из Саудовской Аравии.

Через несколько месяцев Де Брюйне может кардинально изменить собственную карьеру, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на информацию журналиста Николо Скиры.

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Контракт Кевина Де Брюйне с "Манчестер Сити" истекает летом 2025 года. Бельгийский хавбек готов продлить соглашение с английским клубом и завершить карьеру через несколько лет. Однако у него появился повод изменить мнение.

Кевин Де Брюйне в матче против "Лутон Таун". Фото: REUTERS/David Klein

Новый претендент на Де Брюйне

Один из клубов Саудовской Аравии готовится сделать бельгийского игрока самым высокооплачиваемым футболистом мира. Николо Скира не называет эту команду, однако подтверждает: Кевин Де Брюйне получит очень выгодное предложение, от которого будет сложно отказаться.

Известно, что саудовский клуб приготовил для бельгийца контракт сроком на два сезона. Хавбек будет зарабатывать больше 100 млн евро в год.

В сезоне 2023/2024 Кевин Де Брюйне провел за "Манчестер Сити" восемь поединков, забил два мяча и сделал шесть результативных передач.

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