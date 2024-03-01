Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Де Брюйне получит рекордный контракт в истории футбола arrow

Де Брюйне получит рекордный контракт в истории футбола

1 марта 2024 15:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Де Брюйне получит рекордный контракт в истории футбола
Кевин Де Брюйне перед матчем. Фото: REUTERS/Peter Nicholls
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Бельгии и английского "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне стал главной трансферной целью одного из самых богатых клубов мира. Речь идет о команде из Саудовской Аравии. 

Через несколько месяцев Де Брюйне может кардинально изменить собственную карьеру, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на информацию журналиста Николо Скиры

Читайте также:

Контракт Кевина Де Брюйне с "Манчестер Сити" истекает летом 2025 года. Бельгийский хавбек готов продлить соглашение с английским клубом и завершить карьеру через несколько лет. Однако у него появился повод изменить мнение. 

Кевин Де Брюйне
Кевин Де Брюйне в матче против "Лутон Таун". Фото: REUTERS/David Klein

Новый претендент на Де Брюйне 

Один из клубов Саудовской Аравии готовится сделать бельгийского игрока самым высокооплачиваемым футболистом мира. Николо Скира не называет эту команду, однако подтверждает: Кевин Де Брюйне получит очень выгодное предложение, от которого будет сложно отказаться. 

Известно, что саудовский клуб приготовил для бельгийца контракт сроком на два сезона. Хавбек будет зарабатывать больше 100 млн евро в год. 

В сезоне 2023/2024 Кевин Де Брюйне провел за "Манчестер Сити" восемь поединков, забил два мяча и сделал шесть результативных передач. 

Напомним, "Динамо" может остаться без капитана — Буяльский ждет трансфер. 

Жена Роналду забрала детей и улетела от Криштиану. 

"Жирона" продаст Цыганкова — куда перейдет украинец.

"Арсенал" принял решение по поводу будущего Зинченко.

"Динамо" нашло игрока на позицию защитника и готовит трансфер. 

спорт
футбол
Футбол трансферы
Манчестер Сити
Кевин Де Брюйне

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

20 февраля 2024
Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году

29 февраля 2024
Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

20 февраля 2024

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

28 февраля 2024

07:46 Лунин уйдет из Реала — голкипер получит выгодное предложение от другого клуба

1 марта 2024

06:30Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты

21 февраля 2024
Новость с видео

07:04 Экономическое бронирование от призыва — какие два варианта возможны в Украине